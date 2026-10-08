Mapfre premia a Teresa Perales por su "excelencia deportiva y capacidad de superación"

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Madrid, 8 oct (EFE).- La Fundación Mapfre entregó este jueves sus Premios Sociales y distinguió a la nadadora paralímpica Teresa Perales por una trayectoria marcada por la "excelencia deportiva, la capacidad de superación y la igualdad de oportunidades", según informó la organización.

El acto fue presidido por Su Majestad la Reina Doña Sofía, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas y Antonio Huertas, presidente de la Fundación Mapfre.

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El jurado distinguió con el premio 'A Toda Una Vida Profesional' a Perales, que tras perder la movilidad en las piernas a los 19 años a causa de una neuropatía, encontró en la natación una nueva vocación que la convirtió en una de las deportistas paralímpicas más laureadas.

Participó en siete Juegos Paralímpicos, en los que consiguió 28 medallas, además de sumar 23 medallas en los Mundiales de Natación Adaptada y 49 en los Europeos de Natación Paralímpica.

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Además, en septiembre consiguió su medalla número 100 al proclamarse campeona de Europa en los 50 metros espalda en Kocaeli (Turquía) y actualmente prepara su participación en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles de 2028.

"No aspiro a que dentro de cien años alguien recuerde cuántas medallas ganó Teresa Perales. Me conformo con algo mucho más sencillo: que alguien recuerde un abrazo, una conversación, un pequeño gesto", reflexionó la nadadora.

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Al recoger el premio, la deportista explicó que una de las huellas de las que "más orgullosa" se siente es de "haber contribuido a cambiar la mirada sobre la discapacidad", terminó Perales. EFE