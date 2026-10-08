La riqueza de las familias crece un 12 % y llega a 2,81 billones en junio, un nuevo récord

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Madrid, 8 oct (EFE).- La riqueza financiera de las familias españolas, la diferencia entre ahorros y deudas, aumentó un 12,2 % en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2025, a pesar de la inflación, con lo que pulverizó un nuevo récord y llegó a 2,81 billones.

Según las cuentas financieras de la economía española publicadas este jueves por el Banco de España, la riqueza financiera se elevó a finales de junio de 2026 exactamente hasta 2,812 billones de euros, una cifra inédita en la serie histórica.

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Los activos financieros de los hogares -dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta- aumentaron un 10,46 % frente a un año antes, hasta los 3,64 billones. EFE