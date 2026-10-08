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Golpe a la red que introdujo desde Ecuador 42 toneladas de coca, 13 de ellas en Algeciras

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Madrid, 8 oct (EFE).- Agentes de la Policía Nacional junto a Europol y la Policía de Ecuador han desarticulado una organización criminal radicada en Ecuador a la que se le imputa el envío de 42 toneladas de cocaína desde el país andino a Europa, 13 de ellas en Algeciras (Cádiz) y por la que fue detenido el exjefe de la UDEF de Madrid.

La operación se ha saldado con la detención de 21 integrantes de esta red y la investigación arrancó en octubre de 2024, cuando fueron intervenidas algo más de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz), el alijo más importante de esta droga intervenido en territorio español.

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La droga venía oculta entre plátanos en un contenedor que viajaba desde Ecuador. En la segunda parte de esta operación fue detenido el jefe de Delitos Económicos de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid, Óscar Sánchez que ocultaba 20 millones de euros en las paredes de su casa y su despacho, y que actualmente se encuentra en prisión preventiva.

Tras esta primera incautación, los agentes identificaron una compleja organización criminal, que se dedicaba a introducir grandes cantidades de droga en Europa y en los Emiratos Árabes Unidos a través del transporte marítimo de mercancías aparentemente legales.

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Las pesquisas policiales han permitido vincular esta estructura criminal con un total de 14 incautaciones de cocaína realizadas en Ecuador y en distintos países europeos, entre ellos España, Bélgica, Portugal y Países Bajos y que suman un total de 42,5 toneladas de cocaína, 18 de las cuales tenían como destino territorio español.

Esta organización empezó a desarrollar su actividad criminal desde el año 2019, según la Policía Nacional, utilizando diferentes rutas comerciales para mover mercancías como plátanos, mariscos, cacao y madera así como grandes cargamentos de droga, desde Sudamérica hasta Europa.

Los responsables de la organización crearon un entramado empresarial formado por al menos 15 sociedades que se dedicaban a la exportación de plátanos desde Ecuador, e introducían la droga entre los productos destinados al envío.

Además, la Policía también ha detectado la participación de integrantes de otras organizaciones criminales internacionales, entre ellas vinculadas a la mafia balcánica y a la mocromafia, y que facilitaban la recepción de los cargamentos y la utilización de empresas en los países de destino para que las operaciones comerciales pareciesen legales.

La explotación de la operación, que ha tenido lugar este jueves, ha culminado con la detención de 21 personas y la práctica de 23 entradas y registros, actuando contra la estructura criminal asentada en Ecuador. EFE

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