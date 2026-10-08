Feijóo exige a Sánchez que aclare quién dio la orden de "deshacerse" de la jueza Biedma

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Madrid, 8 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare hoy mismo quién dio la orden de "deshacerse de la jueza que investigaba a su hermano por corrupción".

"La mera posibilidad provoca escalofríos", ha dicho en su intervención ante la Junta Directiva Nacional de su partido tras conocerse la declaración de la magistrada Beatriz Biedma -quien instruyó el caso del hermano de Sánchez- en la que ha relatado la "angustia" que sintió al percibir que ella y sus hijas estaban siendo vigiladas.

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Feijóo ha señalado que su partido no va a permitir este "silencio" de Sánchez y ha asegurado que tras soportar "ocho años de mentiras, de trampas, de delitos y de corrupción" jamás pensó que llegaríamos a un "abismo moral como este". EFE

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