El Racing prepara en El Sardinero la visita del Valencia de Aguirre

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Santander, 8 oct (EFE).- El Racing de Santander se ha ejercitado este jueves en Los Campos de Sport de El Sardinero, con Pablo García ya de vuelta tras su concentración con la selección española sub-21, para preparar el partido del domingo ante el Valencia CF, que supondrá el debut del mexicano Javier Aguirre en el banquillo del conjunto valenciano.

La sesión, que ha comenzado a las 11.00 horas, ha consistido en una serie de partidos en los que el entrenador del Racing, José Alberto López, ha trabajado diferentes esquemas.

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El entrenamiento ha concluido con acciones de estrategia a balón parado, centradas en los lanzamientos de córner, y ejercicios específicos para los porteros Julen Agirrezabala y Laro Gómez.

Por su parte, el guardameta sueco Simon Eriksson no ha entrenado con el resto de sus compañeros y ha realizado trabajo específico con el preparador de porteros, Pedro Dorronsoro.

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Esta ha sido la tercera sesión de la semana para el conjunto cántabro, que se ejercitará también el viernes y el sábado, antes del encuentro de este domingo ante el Valencia. EFE

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