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El Gobierno cree que el barómetro del CIS avala sus medidas para intervenir la vivienda

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Madrid, 8 oct (EFE).- El Ministerio de Vivienda considera que los resultados del barómetro de vivienda que ha publicado este jueves el CIS, en colaboración con el propio Ministerio, subraya que los españoles "avalan las medidas del Gobierno para intervenir el mercado de la vivienda".

Según el departamento que dirige Isabel Rodríguez, el estudio recoge un "amplio apoyo" a las medidas del Real Decreto Ley 29/2026, aprobado por el Consejo de Ministros este martes, pese a que las entrevistas realizadas por el CIS para este barómetro se hicieron los días 22 y 30 de junio, antes de los decretos de vivienda de octubre.

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Además, el Ministerio subraya que hay un apoyo mayoritario para ampliar la oferta de vivienda pública y combatir la especulación. En este sentido, recalca que el 80 % considera que hay que priorizar la vivienda como derecho y no como activo de mercado, y el 76 % considera que el Estado tiene que intervenir el mercado.

Según Vivienda, 8 de cada 10 también apoyan la creación de Casa 47 y recuperar vivienda pública vendida, como se ha hecho con la Sareb.

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Además, 8 de cada 10 españoles apoyan limitar los pisos turísticos, 9 de cada 10 españoles aspiran a comprar una casa y 8 de cada 10 que los que no lo hacen es porque no tienen ahorros para la entrada.

También destacan que 7 de cada 10 españoles está a favor de congelar los alquileres, como permite la Ley de Vivienda y sobre competencias, el 45 % cree que el Estado debería tener más competencias. EFE

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