El Barcelona pide cambiar el partido contra el Arsenal por coincidir con la huelga

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Barcelona, 8 oct (EFE).- El Barcelona ha solicitado formalmente a la UEFA un cambio de fecha del partido de la Liga de Campeones femenina contra el Arsenal, previsto para el próximo 11 de noviembre, al coincidir con la jornada de huelga general convocada por los sindicatos españoles por la crisis de la vivienda.

Según ha avanzado Catalunya Ràdio y han confirmado a EFE fuentes del club azulgrana, la coincidencia con la huelga complica la disputa del partido de la cuarta jornada de la fase liga de la 'Champions' que catalanas e inglesas disputarán en el Spotify Camp Nou.

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Por ello, el Barcelona ha pedido al máximo organismo del fútbol europeo que el encuentro se celebre esa misma semana de noviembre, pero en otro día. Una de las fechas alternativas que maneja el club azulgrana es el martes 10 de noviembre.

La huelga general se convoca por el derecho a la vivienda y también por los salarios y el coste de la vida, y cuenta con el apoyo de CC.OO., UGT, CGT y el Sindicato de Inquilinas, entre otras organizaciones. EFE

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