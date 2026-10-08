España

Mónica viajó al hotel ficticio ‘Palacio Central de Madrid’ y al llegar se encontró con 50 personas estafadas en la puerta: “Tiene comentarios buenos en Booking”

Tras perder su vuelo de regreso a México, reservó un apartamento junto a El Retiro y al llegar de noche se encontró un edificio residencial

Decenas de turistas estafados por el hotel de lujo de Madrid que no existe. (X/@AVRetiroNorte)
Decenas de turistas estafados por el hotel de lujo de Madrid que no existe. (X/@AVRetiroNorte)
Guardar

Tras perder su vuelo y verse obligada a ampliar dos días más su estancia en Madrid, Mónica y su hija reservaron a través de Booking un apartamento junto al Parque del Retiro. Sin embargo, lo que prometía ser un descanso reparador se transformó en una estafa en plena medianoche. Al llegar con sus maletas, no encontró ningún hotel, sino un edificio residencial, a decenas de personas desorientadas en la acera y un cartel en la puerta advirtiendo de que el alojamiento no existía.

“Nosotras teníamos un vuelo reservado para regresar a la Ciudad de México el martes. Sin embargo, por varias razones no pudimos volar y decidimos rentar una habitación para estar dos días más”, ha relatado Mónica a Infobae. Al mirar en Booking vio que los precios eran “muy elevados” y el hotel Palacio Central Madrid “nos pareció que estaba bien”, fijado en alrededor de “6.800 pesos mexicanos” (unos 180 euros la noche).

PUBLICIDAD

La odisea a la que se enfrentaron comenzó al bajar del transporte: “Llegamos muy tarde, ya cansadas y hartas por un problema en el aeropuerto. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Un hospedaje fantasma, que no existe. Había muchísima gente, llegaban Ubers, taxis, Cabifys... Éramos más de 50 personas en la puerta sin saber qué estaba pasando”.

Mónica presenció escenas de incertidumbre y angustia colectiva entre los turistas que se reunían frente al portal: “Me dio mucha tristeza una familia de tres con un bebé, yo creo que tenía como unos tres o cuatro meses. Obviamente, llegan ya cansados de los vuelos y pues tú llegas pensando en que va a estar tu alojamiento y no existe”, explica.

PUBLICIDAD

Cartel que Mónica se encontró en la puerta y la reserva que realizó con Booking. (Cedidas)
Cartel que Mónica se encontró en la puerta y la reserva que realizó con Booking. (Cedidas)

Según relata esta turista mexicana, la conserje del inmueble les sacó de dudas al confirmarles que allí nunca había existido un hotel ni apartamentos turísticos, sino viviendas particulares de vecinos de la zona.

“No podía arriesgarme a pasar la noche en la calle con mi hija”

Conseguir una alternativa para pasar la noche en Madrid se convirtió en una carrera contra el reloj: “El problema fue conseguir a esa hora, la gente estaba desesperada . Yo estaba ahí como a las once y media de la noche, me tuve que meter a aplicaciones tratando de buscar hoteles y tuve que pagar un hostal, que fue el primero que encontré”.

“Esto atenta contra tu seguridad, porque yo tuve que irme a un hostal que no conocía, en un barrio que no era tan seguro, pero que desafortunadamente era lo único que quedaba. No podía arriesgarme a pasar la noche en la calle con mi hija”, confiesa.

Afortunadamente, Mónica no llegó a perder el dinero de la estancia, ya que eligió la modalidad de pago presencial: “A mí me mandaron un mensaje donde decía que para terminar la reserva tenía que hacer el pago en línea. Yo dije: ‘Estoy a diez minutos de llegar, pago allá sin problema’. Eso fue lo único bueno, que no llegué a pagar”.

Sin embargo, el fraude en la plataforma estaba minuciosamente armado para engañar al usuario. El supuesto apartamento se ofrecía por precios entre los 90 y los 180 euros la noche con spa, parking y desayuno. Además, contaba con más de 700 valoraciones: “Tiene comentarios [ en Booking] desde el 2025 donde dice que es bueno, que está limpio, que te tratan bien. Tú, como usuario, te dejas guiar por eso”.

Captura de pantalla del hotel falso, anuncio ya retirado por Booking tras haber sido hackeados.
Captura de pantalla del hotel falso, anuncio ya retirado por Booking tras haber sido hackeados.

“No puede ser que una aplicación que tiene ese alcance esté pasando este tipo de cosas”, lamenta. El caso de Mónica se suma al de cientos de afectados —estimados en más de 800 por la conserjería del edificio tras casi una semana de goteo incesante— que han derivado en denuncias ante la Policía Nacional.

Mientras tanto, la Asociación Vecinal Retiro Norte criticó públicamente en redes sociales la falta de control sobre este tipo de anuncios falsos, denunciando que quienes gobiernan no actúan para controlar “ese abuso”. Para colmo, este caso utilizaba imágenes robadas de un piso de diseño publicado en la revista Elle Decoration.

Por su parte, la plataforma Booking mantuvo disponible el anuncio hasta el miércoles, aunque aparecía con el mensaje “este alojamiento no admite reservas en este momento”, y este jueves ya no se puede acceder a la página. Según han confirmado fuentes de la compañía a El País, la plataforma retiró el anuncio justificando que el fraude se debió al hackeo del perfil de uno de sus colaboradores anunciantes.

Temas Relacionados

EstafasFraudeHoteles y Casas Rurales EspañaMadridViviendasÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 9 de octubre: Alejo propondrá a Luisa adelantar su boda y Rosalía se romperá ante su hermana

Manuela no verá salida tras la dura reacción de su padre en el próximo capítulo de ‘Valle Salvaje’

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 9 de octubre: Alejo propondrá a Luisa adelantar su boda y Rosalía se romperá ante su hermana

Postura de la esfinge: un ejercicio de yoga que mejora la postura corporal, alivia el dolor de espalda y reduce la rigidez

Es una asana fácil de hacer y apta para principiantes

Postura de la esfinge: un ejercicio de yoga que mejora la postura corporal, alivia el dolor de espalda y reduce la rigidez

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La historia de Fidèle, el perro más fotografiado del mundo que “se sentaba a observar los barcos” desde el balcón de su casa

El can falleció en febrero de 2016, después de una recaída de cáncer, tal y como anunció su dueña Caroline Van Langeraert

La historia de Fidèle, el perro más fotografiado del mundo que “se sentaba a observar los barcos” desde el balcón de su casa

Europa retrasa la votación sobre el futuro de los coches de combustión en 2035 ante la falta de acuerdo político

La propuesta reduce del 100% al 90% el recorte de emisiones de CO₂ y abre la puerta a que continúen los híbridos y motores térmicos bajo condiciones aún pendientes

Europa retrasa la votación sobre el futuro de los coches de combustión en 2035 ante la falta de acuerdo político
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Europa retrasa la votación sobre el futuro de los coches de combustión en 2035 ante la falta de acuerdo político

Europa retrasa la votación sobre el futuro de los coches de combustión en 2035 ante la falta de acuerdo político

Italia aprueba la polémica reforma electoral de Meloni que premia al partido ganador con más escaños

Hacienda revela el dinero que recibirán los partidos políticos para la carrera electoral: 32 céntimos por voto y 21.167,64 euros por escaño en el Congreso o Senado

El CIS emite un comunicado oficial tras el bulo de la encuesta flash del fin de semana para ayudar a Pedro Sánchez

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones pero PP y Vox suman mayoría, con un 76% de españoles a favor de que el Estado intervenga en el mercado de la vivienda

ECONOMÍA

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Compartir piso ya no es cosa de jóvenes: uno de cada cinco inquilinos supera los 35 años y aumenta la demanda de los mayores de 60

Yolanda Díaz busca aprobar una subida del SMI antes de las elecciones generales para compensar la inflación

Qué puedes hacer si hay pisos turísticos ilegales en tu edificio: así es como debe actuar la comunidad

Qué cambia para caseros e inquilinos con el adelanto electoral: las medidas de los decretos que siguen vigentes y las que necesitan confirmación

El Gobierno pone la lupa sobre el aceite de oliva y refuerza los controles: estas son las obligaciones que tendrán que cumplir los operadores

DEPORTES

La reflexión de Borja Iglesias sobre los impuestos: “La mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas y me parece la hostia”

La reflexión de Borja Iglesias sobre los impuestos: “La mitad vuelve al Estado para reinvertir en cosas y me parece la hostia”

El ahora o nunca de Fernando Alonso: Singapur se presenta como la mejor oportunidad para el español de dejar un año negro atrás

La ‘pullita’ de Iker Casillas a Cristiano Ronaldo y su comparación con Messi: “Saquen sus propias conclusiones”

La reflexión de Carlos Alcaraz sobre las elecciones del 29N: “Es muy importante saber qué está pasando para tener perspectiva y decidir cuál va a ser el futuro de mi país”

Qué fue de Eidur Gudjohnsen: el noruego que debutó en un partido sustituyendo a su padre, perdió 480.000 euros en el casino y ganó el primer triplete del FC Barcelona