Mónica viajó al hotel ficticio ‘Palacio Central de Madrid’ y al llegar se encontró con 50 personas estafadas en la puerta: “Tiene comentarios buenos en Booking”

Decenas de turistas estafados por el hotel de lujo de Madrid que no existe. (X/@AVRetiroNorte)

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Tras perder su vuelo y verse obligada a ampliar dos días más su estancia en Madrid, Mónica y su hija reservaron a través de Booking un apartamento junto al Parque del Retiro. Sin embargo, lo que prometía ser un descanso reparador se transformó en una estafa en plena medianoche. Al llegar con sus maletas, no encontró ningún hotel, sino un edificio residencial, a decenas de personas desorientadas en la acera y un cartel en la puerta advirtiendo de que el alojamiento no existía.

“Nosotras teníamos un vuelo reservado para regresar a la Ciudad de México el martes. Sin embargo, por varias razones no pudimos volar y decidimos rentar una habitación para estar dos días más”, ha relatado Mónica a Infobae. Al mirar en Booking vio que los precios eran “muy elevados” y el hotel Palacio Central Madrid “nos pareció que estaba bien”, fijado en alrededor de “6.800 pesos mexicanos” (unos 180 euros la noche).

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La odisea a la que se enfrentaron comenzó al bajar del transporte: “Llegamos muy tarde, ya cansadas y hartas por un problema en el aeropuerto. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Un hospedaje fantasma, que no existe. Había muchísima gente, llegaban Ubers, taxis, Cabifys... Éramos más de 50 personas en la puerta sin saber qué estaba pasando”.

Mónica presenció escenas de incertidumbre y angustia colectiva entre los turistas que se reunían frente al portal: “Me dio mucha tristeza una familia de tres con un bebé, yo creo que tenía como unos tres o cuatro meses. Obviamente, llegan ya cansados de los vuelos y pues tú llegas pensando en que va a estar tu alojamiento y no existe”, explica.

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Cartel que Mónica se encontró en la puerta y la reserva que realizó con Booking. (Cedidas)

Según relata esta turista mexicana, la conserje del inmueble les sacó de dudas al confirmarles que allí nunca había existido un hotel ni apartamentos turísticos, sino viviendas particulares de vecinos de la zona.

“No podía arriesgarme a pasar la noche en la calle con mi hija”

Conseguir una alternativa para pasar la noche en Madrid se convirtió en una carrera contra el reloj: “El problema fue conseguir a esa hora, la gente estaba desesperada . Yo estaba ahí como a las once y media de la noche, me tuve que meter a aplicaciones tratando de buscar hoteles y tuve que pagar un hostal, que fue el primero que encontré”.

“Esto atenta contra tu seguridad, porque yo tuve que irme a un hostal que no conocía, en un barrio que no era tan seguro, pero que desafortunadamente era lo único que quedaba. No podía arriesgarme a pasar la noche en la calle con mi hija”, confiesa.

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Afortunadamente, Mónica no llegó a perder el dinero de la estancia, ya que eligió la modalidad de pago presencial: “A mí me mandaron un mensaje donde decía que para terminar la reserva tenía que hacer el pago en línea. Yo dije: ‘Estoy a diez minutos de llegar, pago allá sin problema’. Eso fue lo único bueno, que no llegué a pagar”.

Sin embargo, el fraude en la plataforma estaba minuciosamente armado para engañar al usuario. El supuesto apartamento se ofrecía por precios entre los 90 y los 180 euros la noche con spa, parking y desayuno. Además, contaba con más de 700 valoraciones: “Tiene comentarios [ en Booking] desde el 2025 donde dice que es bueno, que está limpio, que te tratan bien. Tú, como usuario, te dejas guiar por eso”.

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Captura de pantalla del hotel falso, anuncio ya retirado por Booking tras haber sido hackeados.

“No puede ser que una aplicación que tiene ese alcance esté pasando este tipo de cosas”, lamenta. El caso de Mónica se suma al de cientos de afectados —estimados en más de 800 por la conserjería del edificio tras casi una semana de goteo incesante— que han derivado en denuncias ante la Policía Nacional.

Mientras tanto, la Asociación Vecinal Retiro Norte criticó públicamente en redes sociales la falta de control sobre este tipo de anuncios falsos, denunciando que quienes gobiernan no actúan para controlar “ese abuso”. Para colmo, este caso utilizaba imágenes robadas de un piso de diseño publicado en la revista Elle Decoration.

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Por su parte, la plataforma Booking mantuvo disponible el anuncio hasta el miércoles, aunque aparecía con el mensaje “este alojamiento no admite reservas en este momento”, y este jueves ya no se puede acceder a la página. Según han confirmado fuentes de la compañía a El País, la plataforma retiró el anuncio justificando que el fraude se debió al hackeo del perfil de uno de sus colaboradores anunciantes.