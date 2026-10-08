Diomande y Pépé, el peso de una cifra

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Juan José Lahuerta

Madrid, 8 oct (EFE).- Yan Diomande y Nicolas Pépé se encontrarán el sábado en el Bernabéu separados por una camiseta y unidos por una experiencia: ambos han sido el fichaje más caro de un gran club. El primero empieza a convivir con esa etiqueta en el Real Madrid; el segundo conoce sus consecuencias tras un traspaso millonario en el Arsenal y acaba de aconsejarle, desde la concentración de Costa de Marfil, que mantenga la cabeza fría.

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La recomendación llegó el 28 de septiembre, antes del partido que enfrentó a los dos a Somalia. Preguntado en rueda de prensa por la situación de su compañero, sin continuidad en el once del Real Madrid después de que el club blanco pagara su traspaso récord este verano (125 millones de euros), Pépé abordó una cuestión que conoce desde dentro: la presión que acompaña a un futbolista cuando su precio se convierte en la medida de todo lo que hace.

"Ser el fichaje más caro del Real Madrid supone mucha presión. Ahora bien, sabemos que tiene las cualidades necesarias para jugar en este club. Si han invertido tanto dinero, es porque tiene esas cualidades. Es joven y tendrá que aprender, porque es un club exigente. Creo que se ha dado cuenta de ello enseguida", explicó.

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En 2019, el Arsenal abonó 80 millones de euros por Pépé, procedente del Lille. Era la mayor inversión de su historia. El extremo llegaba a Londres con 24 años y el prestigio de sus dos temporadas en el equipo francés. El desembolso elevó las expectativas antes de que iniciara su camino sobre el césped.

Su etapa inglesa dejó 27 goles en 112 partidos y una Copa de Inglaterra. También una distancia entre lo que produjo y lo que se esperaba de él. La operación que prometía una figura para el ataque terminó con una cesión al Niza y la rescisión de su contrato con el Arsenal en septiembre de 2023.

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Las dificultades también tuvieron un coste personal. En una entrevista con Eurosport en 2024, Pépé explicó que las críticas le hicieron pensar en dejar el fútbol tras su primera temporada en el Arsenal. La situación se agravó cuando afectó a su familia. "Por la mañana no tenía ganas de ir al entrenamiento ni de jugar los partidos", recordó. Sin embargo, el apoyo de su entorno lo ayudó a continuar.

Después llegó el Trabzonspor. Y, en agosto de 2024, el Villarreal, incorporó a Pépé con la carta de libertad. En cinco años, pasó de romper un récord de mercado a buscar una nueva oportunidad sin desembolso alguno para el conjunto castellonense. Con Marcelino recuperó la confianza y el placer de jugar, según contó en aquella entrevista. Su trayectoria explica desde dónde aconseja serenidad al compañero.

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Diomande, de 19 años, apenas empieza a convivir con esas expectativas. Su llegada desde el Leipzig, en una operación cifrada en 125 millones de euros, lo situó por encima de las grandes inversiones anteriores del Real Madrid. Su carrera profesional empezó en el Leganés en marzo de 2025 y el salto fue considerable.

Pero también la exigencia. Hervé Renard, seleccionador marfileño, lo recordó en el parón internacional antes de enfrentarse a Ghana: "Si no soportas la presión, no permaneces mucho tiempo en esos clubes". Además, reconoció sus cualidades excepcionales y le reclamó que asumiera las responsabilidades del máximo nivel.

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La relación entre ambos tiene una imagen reciente sobre el césped. En el Mundial, ante Curazao, Diomande preparó el primer gol de Pépé, que terminó aquel encuentro con un doblete. El desborde del joven y la definición del veterano se combinaron para impulsar a Costa de Marfil.

Pépé también ha encontrado motivos para continuar con su selección. Después del Mundial dejó dudas sobre su futuro internacional, pero una conversación con Renard lo convenció de seguir. El técnico le explicó qué esperaba de él. Entre esas responsabilidades, el propio futbolista destacó la importancia de acompañar a los jóvenes y darles confianza.

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Pépé, de 31 años, suma dos goles con el Villarreal esta temporada. Diomande empieza a perfilarse como alternativa a Vinicius por la izquierda, ante el inicio irregular del brasileño, tras competir con Güler y Brahim en la derecha. En el Metropolitano sustituyó a Vinicius, agitó el ataque desde ese costado y dispuso de un mano a mano que detuvo Oblak.

El Bernabéu reunirá así a dos compañeros que conocen el valor de una asistencia y el peso de una cifra. Pépé ya recorrió el camino que Diomande empieza a transitar. Esta vez, el veterano que le aconseja cómo avanzar intentará que su equipo lo frene. EFE

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