Detenido por estafar a estudiantes de Andalucía y La Mancha con el alquiler de un piso

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Granada, 8 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de estafar a estudiantes universitarios de Andalucía y Castilla La Mancha a los que ofrecía un piso en alquiler a través de una web, víctimas a las que cobró 1.400 euros para reservarles el inmueble antes de desaparecer.

Según ha informado este cuerpo armado, el detenido es un hombre de 60 años y con antecedentes por hechos similares acusado de un delito de estafa tras haber puesto un piso en alquiler y haber cobrado a varios estudiantes hasta 1.400 euros en concepto de reserva del inmueble y gastos de gestión.

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Las víctimas son cuatro estudiantes de Granada, Málaga y Ciudad Real que le entregaron el dinero para reservar un piso en régimen de alquiler.

La primera denunciante es una joven de Valdepeñas (Ciudad Real) que explicó que todo empezó en abril, cuando vio un anuncio en una web, visitó el piso junto a una amiga y acordó con el hombre que le enseñó la vivienda pagarle 800 euros en concepto de reserva.

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Al no lograr contactar con el detenido, se desplazó ya en septiembre a Granada donde comprobó que todos los pisos del inmueble ya estaban alquilados.

La segunda denuncia se formalizó en agosto cuando un vecino de Granada denunció que había pagado 700 euros en concepto de fianza y otros 700 euros como pago por las gestiones para vivir en el mismo piso y que el ofertante llevaba desaparecido desde julio.

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A estas dos víctimas se han sumado dos residentes de Marbella, que también abonaron por separado 1.400 euros para reservar el mismo piso que, en realidad, no estaba disponible.

El detenido ha pasado ya a disposición judicial. EFE

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