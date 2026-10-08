Ceferin optará a un último mandato como presidente de la UEFA

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Redacción Deportes, 8 oct (EFE).- El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, confirmó su candidatura para continuar al frente de la asociación continental más allá del año 2027, según informó la UEFA en un comunicado.

El anuncio de Ceferin se produjo este mismo miércoles durante una reunión con los presidentes y secretarios generales de las 55 federaciones nacionales de la UEFA celebrada en Berlín (Alemania).

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"Quiero agradecer a las federaciones nacionales su confianza. Hemos afrontado desafíos extraordinarios en los últimos años, y los hemos superado como un solo equipo. Aún queda mucho trabajo por hacer, por lo que he aceptado su petición. Mi ambición sigue siendo la misma: mantener unido el fútbol europeo, fortalecer nuestro deporte y dejar la UEFA preparada para la próxima generación. También estoy profundamente agradecido a mi familia. Esta decisión les exige mucho, y no podría haberla tomado sin su comprensión y apoyo", dijo el presidente. EFE