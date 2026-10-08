Beñat San José: "Este Athletic tiene muchas alternativas, espero un partido potente"

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Madrid, 8 oct (EFE).- Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este jueves que el Athletic Club de Bilbao que dirige el alemán Edin Terzic tiene "muchas alternativas" y por eso espera el sábado "un partido muy potente" en el regreso a su estadio del equipo franjirrojo, algo que le mantiene "entusiasmado".

Por primera vez en lo que va de temporada el Rayo jugará un partido liguero en el Estadio de Vallecas. Lo hace tras el 'exilio' de Butarque, en Leganés, frente al Alavés, Real Racing Club de Santander y Espanyol.

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“Estoy entusiasmado de volver a Vallecas. La afición empuja muchísimo y es muy necesario para nosotros volver a nuestro estadio porque que nos empujen nos hace multiplicarnos. Mi responsabilidad es tener al equipo totalmente enfocado. Son muy grandes las ganas de jugar en casa con nuestra afición así que no queremos buscar ninguna excusa externa que nos debilite", dijo San José, en conferencia de prensa.

El rival es el Athletic Club, del que aseguró que su anterior entrenador, Ernesto Valverde, "hizo un trabajo fuera de lo normal".

"Sí es verdad que el nuevo técnico (Edin Terzic) le ha dado un sello propio que es sorprendente lo rápido que lo ha hecho. Es un equipo que tiene muchas alternativas. Es un partido potente y por eso nosotros tenemos que apretar y meter mucho el pie”, confesó.

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En la portería del Rayo estará Emil Audero, que esta semana conquistó la Copa FIFA ASEAN, el primer título de la selección indonesia desde 1991, cuando se proclamó campeona de los Juegos del Sudeste Asiático. Además, en el partido decisivo, detuvo dos penaltis ante Tailandia.

"Quiero felicitar a Emil por el logro. Estoy muy contento con él. Llegar y adaptarse tan rápido no es fácil. Creo que lo está haciendo bien y poco a poco seguirá evolucionando. Dani Cárdenas y Adrián Molina le están ayudando mucho. Todo ello ha hecho que Emil esté mejor porque son profesionales excelentes y compiten a tope”, señaló.

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El técnico vasco, que tiene como listón el buen trabajo hecho anteriormente en el Rayo por Andoni Iraola e Íñigo Pérez, fue preguntado por el techo del equipo esta temporada.

“El techo como tal no lo sé. Tenemos margen de mejora pero estoy muy contento con el equipo. Estos jugadores compiten siempre”, aseguró Beñat, que tiene como duda para este partido al lateral izquierdo Adrià Pedrosa.

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“Tiene unas molestias musculares. A principio de semana ha entrenado de forma separada pero hoy ha entrenado normal. Mañana será un día importante para evaluar si va a estar disponible”, concluyó. EFE