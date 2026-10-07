UGT confirma que la huelga general será el 11 de noviembre

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Madrid, 7 oct (EFE).- La huelga general de 24 horas convocada por CCOO y UGT, entre otros, para reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna será el miércoles 11 de noviembre, es decir, 18 días antes de las elecciones generales.

Tal y como ha confirmado en una entrevista en TVE el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el 11 de noviembre será el día en el que tendrá lugar el paro de 24 horas que han convocado los dos sindicatos mayoritarios junto con CGT, CIG o ELA y canalizando una reivindicación del Sindicato de Inquilinas.

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"Vamos a sumarnos al día 11, tal y como han venido situándonos todos estos colectivos con la convocatoria de una huelga general. (...) Tenemos el día cerrado con CCOO y esta tarde vamos a terminar de concretarlo con los sindicatos de inquilinas y el resto de organizaciones sindicales que quieran estar presentes", ha asegurado Álvarez.

Fuentes sindicales explican que la fecha definitiva será oficialmente comunicada esta tarde, cuando se reúna todo el movimiento sindical para concretar y pactar los flecos de la convocatoria.

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Una vez redactada esa convocatoria de huelga, deberá ser registrada ante el Ministerio de Trabajo, al tratarse de una movilización de ámbito nacional, al menos diez días antes de su celebración.

El 11 de noviembre es la fecha propuesta por la Confederación del Sindicato de Inquilinas para organizar la huelga general, tras hablar también con los acampados en la madrileña Puerta del Sol. EFE

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