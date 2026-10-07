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Torrevieja acogerá en 2027 el Mundial de Fútbol Médico, por primera vez en España

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Torrevieja (Alicante), 7 oct (EFE).- La ciudad de Torrevieja (Alicante) será la sede del World Medical Football Championship (WMFC) 2027, el Campeonato del Mundo de Fútbol Médico, que se celebrará del 25 de septiembre al 2 de octubre y que llegará por primera vez a España.

La competición ha sido presentada hoy en rueda de prensa por las concejalas de Deportes y Salud Pública, Diana Box y Rosa Cañón, respectivamente; junto al psiquiatra y presidente del Comité Organizador, Jesús Enrique Mesones.

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Este campeonato reunirá a 60 equipos de 40 países, integrados exclusivamente por médicos, y contará con cuatro torneos que se disputarán de forma paralela en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

La organización prevé la llegada de más de 1.500 médicos y acompañantes y estima un impacto económico directo de entre 1,5 y 2 millones de euros para la ciudad, con actividad en alojamientos, restauración, comercio, transporte y ocio.

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El Auditorio Internacional acogerá además un Simposio Médico Internacional, que reunirá a profesionales nacionales e internacionales para abordar distintas especialidades y combinará el intercambio científico con la celebración del campeonato.

La concejala de Deportes, Diana Box, ha destacado la oportunidad de “proyectar” Torrevieja como destino deportivo internacional, y generar actividad “más allá de los terrenos de juego”.

“Queremos que los médicos y sus acompañantes conozcan nuestra oferta turística, cultural y gastronómica y se lleven una experiencia que contribuya a dar a conocer la ciudad en todo el mundo”, ha añadido.

Por su parte, el presidente del comité organizador, Jesús Enrique Mesones, ha resaltado las instalaciones y la capacidad de la ciudad para acoger un evento de estas dimensiones.

La elección de Torrevieja como sede da continuidad al Campeonato de España de Fútbol Médico, celebrado en 2025. La promoción internacional del Mundial comenzó ya durante la edición celebrada en Irlanda y continuará en diciembre en Costa Rica. EFE

jeg/mma/og

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