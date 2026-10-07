Swiatek frena la racha de Jovic y refuerza su candidatura en Pekín

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Pekín, 7 oct (EFE).- La polaca Iga Swiatek (n.9), octava cabeza de serie y campeona de 2023, derrotó este miércoles a la estadounidense Iva Jovic (n.13) por 6-1 y 6-3 y avanzó a los cuartos de final del Abierto de China, donde mantiene sus aspiraciones de recuperar el título.

La polaca resolvió en una hora y 36 minutos sobre la pista dura de la central Diamond en Pekín, un encuentro que dominó desde el inicio y en el que sofocó la reacción de una rival que llegaba con seis victorias consecutivas.

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Swiatek salió decidida a evitar otro desgaste como el sufrido ante Donna Vekic (n.40) en la ronda anterior. Abrió con un juego en blanco y castigó al resto a Jovic, a la que fue desbordando con derechas ganadoras y ataques culminados en la red hasta adelantarse 5-0.

La estadounidense salvó dos bolas de set para evitar el rosco, pero apenas pudo retrasar el desenlace de una manga que la polaca cerró con su saque en su quinta oportunidad.

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El segundo parcial ofreció más resistencia. Swiatek volvió a escaparse 2-0, aunque Jovic recuperó la rotura y encadenó tres juegos, el último tras una batalla de dieciséis puntos en la que levantó dos amenazas sobre su servicio.

La reacción terminó ahí. La polaca ganó los cuatro juegos siguientes, salvó dos bolas de rotura cuando sacaba con 4-3 y sentenció al resto en su primer punto de partido. Su presión sobre el segundo servicio resultó decisiva, pues Jovic solo ganó uno de los doce puntos disputados con él en esa manga.

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Swiatek alcanzó sus trigésimos primeros cuartos de un WTA 1000 y frenó a la reciente campeona de Guadalajara, donde revalidó el título ante su compatriota Peyton Stearns.

Buscará las semifinales ante la estadounidense Coco Gauff (n.4), campeona de 2024, o la belga Elise Mertens (n.19). EFE

(foto)