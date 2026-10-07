Sindicatos y organizaciones sociales llaman a una huelga general “histórica” en Cataluña

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Barcelona, 7 oct (EFE).- Sindicatos y organizaciones sociales en Cataluña han llamado este jueves por la noche a estudiantes y trabajadores a secundar la “histórica” huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre conjuntamente por “el sindicalismo de clase y del alquiler”.

La convocatoria, que cuenta con el apoyo de todas las fuerzas sindicales catalanas y organizaciones por el derecho a la vivienda, busca apuntalar dos demandas concretas: que haya contratos de alquiler indefinidos y que bajen los precios de los alquileres “de manera drástica”.

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La huelga se convoca por el derecho a la vivienda y también por los salarios y el coste de la vida, y cuenta con el apoyo de CC.OO., UGT, CGT, IAC, CO.BAS y el Sindicat de Llogateres; en una protesta que llevan tiempo preparando pero que el desahucio de Maricarmen ha precipitado.

“Maricarmen, esta huelga la haremos por ti”, ha señalado la portavoz del Sindicat de Llogateres de Cataluña, Carme Arcarazo, en una rueda de prensa marcada por la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid desató protestas por la vivienda en toda España.

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“Carmen nos repitió una frase: 'Luchad, luchad por lo que es vuestro'”, ha proseguido Arcarazo, quien ha explicado que la huelga va contra la patronal inmobiliaria, los rentistas y los fondos de inversión: “Llevan años saqueándonos el sueldo”.

“Contra políticos, arrodillados contra el sector, tumbando medidas en el congreso y también contra aquellos que aunque no se opongan frontalmente llevan años arrastrando los pies. Estamos ante un momento histórico porque hay una unidad sindical, de clase y del alquiler”, ha añadido.

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La secretaria general de CC.OO. de Cataluña, Belén López Sánchez, ha dicho que la huelga “aúna a todo el sindicalismo” para pedir una vida digna para la mayoría social y trabajadora, y para que no tengan que destinar el 40 % del sueldo al alquiler o hipoteca.

Por su parte, su homólogo en UGT de Cataluña, Camil Ros, ha dicho que no se trata de una convocatoria “improvisada”, sino que faltaba encontrar la oportunidad y decidir cuándo: “Por esto estamos todas las organizaciones aquí”. EFE

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