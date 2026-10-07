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Sindicatos y organizaciones llaman a la huelga general el 11N por una vivienda digna

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Madrid, 7 oct (EFE).- UGT, CCOO, CGT, CO.BAS, Solidaridad Obrera y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) han confirmado este miércoles la convocatoria de una huelga general por el derecho a la vivienda, los salarios y el coste de la vida para el próximo 11 de noviembre.

"La huelga general del 11N es la respuesta a la insaciable avaricia inmobiliaria que especula con uno de los principales derechos de ciudadanía, haciendo prácticamente imposible el acceso a la mayoría a una vivienda digna", han recogido en una resolución conjunta UGT y CCOO.

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"Es una huelga que tiene que ser masiva (...) La huelga no pertenece a ningún sindicato. La huelga es del pueblo, es por y para el pueblo y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para construirla", ha defendido la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid y de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, Alicia del Río, en una rueda de prensa junto a CGT, CO.BAS y Solidaridad Obrera.

Una rueda de prensa que ha comenzado con las palabras de reconocimiento a la lucha de Maricarmen Abascal, que ha muerto este miércoles a los 87 años dos semanas después de ser desahuciada de su casa en Madrid.

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"Con cada burofax, con cada subida de alquiler, se llevan por delante nuestra salud y nuestra vida. Hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Maricarmen", ha dicho del Río.

"Trabajar ya no garantiza poder acceder a una vivienda ni mediante el alquiler ni mediante el endeudamiento hipotecario", ha añadido la portavoz del Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones que han defendido la convocatoria de una huelga general a la que este lunes confirmaron sumarse UGT y CCOO y cuya fecha se ha fijado este miércoles.

La decisión de los dos sindicatos mayoritarios transcendió horas después de conocerse que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantaba las elecciones generales al próximo 29 de noviembre.

Un día después, la patronal CEOE cuestionó la legalidad de una cita que ven política y avanzó que, cuando esté la convocatoria definitiva, analizarán el cumplimiento de los requisitos legales.

Con la fecha cerrada, la huelga tendrá lugar dos días antes del arranque oficial de la campaña y 18 días antes de la celebración de las próximas elecciones generales, que están convocadas para el 29 de noviembre.

Será la primera gran huelga estatal respaldada por los dos sindicatos mayoritarios desde 2012 y la primera que se celebra con unas elecciones generales ya convocadas.

Una vez redactada, la convocatoria de huelga deberá ser registrada ante el Ministerio de Trabajo, al tratarse de una movilización de ámbito nacional, al menos diez días antes de su celebración. Después, se fijarán los servicios mínimos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado de que no secundará la huelga general convocada para este otoño por la crisis de la vivienda porque sostienen que la actividad de su organización "responde a directrices y a consignas exclusivamente vinculadas al ámbito laboral".

Tampoco USO se suma a la convocatoria de huelga, ya que, considera, que "con un Gobierno en funciones y un Parlamento disuelto no existe receptor real de esas reclamaciones".

"Trasladaremos las reivindicaciones a todos los partidos que concurran a las elecciones del 29N, que pasan por la independencia sindical, el empleo digno y acceso a la vivienda", añaden.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha manifestado este miércoles que la huelga general se ha establecido como una "llamada de atención" de los convocantes y ha afirmado que el que se sienta "aludido" por la convocatoria "tendrá que hacer una reflexión".EFE

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