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Santoña (Cantabria) recurre la retirada del monumento a Carrero Blanco

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Santoña (Cantabria), 7 oct (EFE).- El equipo de gobierno de Santoña, formado por la candidatura Santoñeses y el PP, ha presentado un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en la que se da un plazo de seis meses para la retirada del monumento en honor a Luis Carrero Blanco.

El monumento en honor a Carrero, que nació en 1904 en Santoña y fue presidente del Gobierno durante la dictadura de Franco, es un conjunto escultórico de piedra y bronce de unos 20 metros de altura realizado por el escultor Juan de Ávalos que emula la proa de un barco orientada hacia el mar Cantábrico.

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El alcalde de la localidad, Jesús Gullart, de la candidatura independiente Santoñeses, ha explicado a EFE que el recurso contiene 16 alegaciones con las que se quiere evitar el desmantelamiento del monumento, ubicado en el Paseo Marítimo de Santoña, tras incluirse en el catálogo de simbología franquista contrario a la Ley de Memoria Democrática.

Santoñeses y PP gobiernan con mayoría con diez concejales tras las elecciones de 2023, mientras que el resto de ediles municipales son del PSOE (4), Vox (2) y PRC (1).

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Gullart ha explicado que el pasado viernes se celebró una Junta de Portavoces para elaborar un texto común entre los grupos municipales ya que, si bien todos están en contra del derribo del monumento, existen "controversias" sobre cómo enfocarlo, ha asegurado.

Ha acusado al PSOE y Vox de querer imponer su "sesgo ideológico" y ha opinado que eso ha impedido que la defensa del Ayuntamiento sea unitaria y que estos partidos presenten sus propios recursos de alzada.

El portavoz de Vox en el municipio, Salvador Sarabia, dijo, en un comunicado remitido este fin de semana, que su partido persigue "defender Santoña, su historia y su patrimonio" y no va a permitir que "se borre ni se manipule la historia".

Por su parte, la portavoz socialista en el municipio, Carmen González, recordó que su partido quiere resignificar el monumento retirando los elementos franquistas y dedicándolo a la democracia, la Constitución Española o a quienes perdieron la vida en la mar.

Esa transformación del significado original del conjunto escultórico también la comparte el portavoz municipal del PRC, Ismael Monje, quien ha dicho a EFE que ese espacio debe estar vinculado "a la memoria de las víctimas del terrorismo y que se siga conociendo la historia".

La asociación Héroes de la República y la Libertad de Cantabria ha rechazado en un comunicado la posible "resignifiación" del monumento y apoya su catalogación como símbolo antidemocrático. EFE

mare/mg/jls

(Foto) (Vídeo)

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