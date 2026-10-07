Espana agencias

Piden siete años de cárcel para un joven por intentar matar a un menor con un cuchillo en Tenerife durante un robo

20/02/2023 Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS GOBIERNO DE CANARIAS
20/02/2023 Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS GOBIERNO DE CANARIAS
Guardar

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicita una pena de siete años de cárcel para un joven de 19 años por robar un teléfono 'Iphone' y agredir con un cuchillo a una pareja en el sur de Tenerife, en la zona de ocio de Las Verónicas.

El escrito de acusación, recogido por Europa Press, señala que el joven arrebató de las manos a la mujer el teléfono móvil de su propiedad en la vía pública y salió huyendo por lo que su acompañante, un menor edad en el momento de los hechos (febrero) le persiguió hasta darle alcance.

PUBLICIDAD

En ese momento, el acusado, de manera totalmente sorpresiva y sin que el perjudicado se percatara, se giró hacia él, sacó un cuchillo y con intención de causarle la muerte --o resultado muy probable-- le hizo un primer corte en el mentón y seguidamente le asestó dos puñaladas en la parte izquierda del tórax.

La joven, que desconocía la gravedad de las heridas, siguió persiguiendo al presunto agresor hasta alcanzarle y en ese momento la amenazó con un cuchillo sin llegar a causarle lesiones.

PUBLICIDAD

El teléfono móvil aún no ha sido recuperado y el joven, que llegó a estar ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), precisó de hasta 50 días para su recuperación ya que las lesiones fueron analizadas como graves y potencialmente lesivas, dado que existió "riesgo vital real y objetivo", precisa la Fiscalía.

Así, en caso de no haberse producido atención médica urgente y especializada en el momento de los hechos, el cuadro podría haber evolucionado a neumotorax a tensión, insuficiencia respiratoria aguada grave, compromiso hemodinámico y finalmente, fallecimiento.

El acusado, que fue detenido en Italia, está en prisión provisional comunicada y sin fianza, y presentó una carta de petición de perdón dirigida a las víctimas y consignó la cantidad de 31.000 euros para que se destinara a la indemnización, cantidad muy superior a la valoración de las lesiones ocasionadas según los baremos actuales (12.353,172 euros) y al valor del teléfono sustraído, y que ha sido entregada a los perjudicados.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de robo con violencia o intimidación y otro de asesinato en grado de tentativa, con el atenuante de la reparación del daño.

El juicio se celebra el próximo martes a las 10.00 horas en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

El experto advierte de que una presión inadecuada acelera el desgaste de los neumáticos y puede afectar a la seguridad al volante

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

La UCO recoge que la cloaca del PSOE quería “eliminar” a la jueza del caso del hermano de Sánchez: “Era un puto grano en el culo”

La integrante del clan de Los Rochos aseguró ante la Guardia Civil que el exmagistrado Sáenz de Tejada se refirió a Biedma como “un puto grano en el culo”

La UCO recoge que la cloaca del PSOE quería “eliminar” a la jueza del caso del hermano de Sánchez: “Era un puto grano en el culo”

Reencuentro de ‘Sálvame’ en los tribunales: la fecha para resolver la demanda millonaria de Antonio David Flores a Rocío Carrasco, Mediaset o María Patiño

Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez o Kiko Hernández son otros de los rostros que se tendrán que reunir en el Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga

Reencuentro de ‘Sálvame’ en los tribunales: la fecha para resolver la demanda millonaria de Antonio David Flores a Rocío Carrasco, Mediaset o María Patiño

Silvia Severino, psicóloga: “Hay una culpa que pesa más que cualquiera, y es la de pensar que hemos permitido que nos traten mal”

Por qué aparece este sentimiento tras una relación dañina y cómo dejar de responsabilizarnos por el trato recibido

Silvia Severino, psicóloga: “Hay una culpa que pesa más que cualquiera, y es la de pensar que hemos permitido que nos traten mal”

La cara más personal de Ada Colau: de esconder tres años su divorcio a dejar la universidad y ser actriz de comedia en Antena 3

La exalcaldesa de Barcelona siempre ha sabido mantener la cordialidad familiar con su expareja y un estricto blindaje sobre sus dos hijos

La cara más personal de Ada Colau: de esconder tres años su divorcio a dejar la universidad y ser actriz de comedia en Antena 3
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

La UCO recoge que la cloaca del PSOE quería “eliminar” a la jueza del caso del hermano de Sánchez: “Era un puto grano en el culo”

Desde la rebaja de la tasa de alcohol al volante hasta reducir la velocidad máxima: las normas de la DGT que quedan en el limbo después de la convocatoria de elecciones

UGT no secundará la huelga general en Ceuta por la situación que soporta la ciudad

Más Madrid propone a Ada Colau para liderar el Frente Amplio tras la renuncia de Mónica García

ECONOMÍA

Europa planta cara a China y amenaza con responder si Pekín no abre sus mercados

Europa planta cara a China y amenaza con responder si Pekín no abre sus mercados

Los bancos dan la espalda a los mayores de 65 años que viven en pueblos: el 55,7% denuncia que no recibe atención preferente

Sueldos de 60.000 euros al año y sin alistarse: la industria de Defensa busca talento en la Formación Profesional

Ana Rodríguez, abogada: “Si te citan como testigo puedes pedir una indemnización, pero no la paga el juzgado”

Los sindicatos prevén convocar la huelga general por la vivienda el próximo 11 de noviembre, casi tres semanas antes de las elecciones generales

DEPORTES

John McEnroe explica por qué Alcaraz no podrá alcanzar al Big Three: “Le resultará difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Djokovic y Federer”

John McEnroe explica por qué Alcaraz no podrá alcanzar al Big Three: “Le resultará difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Djokovic y Federer”

El primer combate de Ilia Topuria, cada vez más cerca: “Tendría su cabeza en el cobertizo durante seis semanas”

Qué fue de Ángel Miguel Merino, padre de Mikel: de referente en los banquillos de la RFEF a pilar invisible en la explosión de su hijo

Detenido el jugador del Elche Josan después de que su pareja le haya denunciado por violencia machista

El jugador Pedro Rodríguez se retira: el campeón del mundo que tuvo que limitar sus redes tras los comentarios ofensivos a su hijo por llevar una diadema