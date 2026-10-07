Piden siete años de cárcel para un joven por intentar matar a un menor con un cuchillo en Tenerife durante un robo

20/02/2023 Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS GOBIERNO DE CANARIAS

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La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicita una pena de siete años de cárcel para un joven de 19 años por robar un teléfono 'Iphone' y agredir con un cuchillo a una pareja en el sur de Tenerife, en la zona de ocio de Las Verónicas.

El escrito de acusación, recogido por Europa Press, señala que el joven arrebató de las manos a la mujer el teléfono móvil de su propiedad en la vía pública y salió huyendo por lo que su acompañante, un menor edad en el momento de los hechos (febrero) le persiguió hasta darle alcance.

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En ese momento, el acusado, de manera totalmente sorpresiva y sin que el perjudicado se percatara, se giró hacia él, sacó un cuchillo y con intención de causarle la muerte --o resultado muy probable-- le hizo un primer corte en el mentón y seguidamente le asestó dos puñaladas en la parte izquierda del tórax.

La joven, que desconocía la gravedad de las heridas, siguió persiguiendo al presunto agresor hasta alcanzarle y en ese momento la amenazó con un cuchillo sin llegar a causarle lesiones.

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El teléfono móvil aún no ha sido recuperado y el joven, que llegó a estar ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), precisó de hasta 50 días para su recuperación ya que las lesiones fueron analizadas como graves y potencialmente lesivas, dado que existió "riesgo vital real y objetivo", precisa la Fiscalía.

Así, en caso de no haberse producido atención médica urgente y especializada en el momento de los hechos, el cuadro podría haber evolucionado a neumotorax a tensión, insuficiencia respiratoria aguada grave, compromiso hemodinámico y finalmente, fallecimiento.

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El acusado, que fue detenido en Italia, está en prisión provisional comunicada y sin fianza, y presentó una carta de petición de perdón dirigida a las víctimas y consignó la cantidad de 31.000 euros para que se destinara a la indemnización, cantidad muy superior a la valoración de las lesiones ocasionadas según los baremos actuales (12.353,172 euros) y al valor del teléfono sustraído, y que ha sido entregada a los perjudicados.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de robo con violencia o intimidación y otro de asesinato en grado de tentativa, con el atenuante de la reparación del daño.

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El juicio se celebra el próximo martes a las 10.00 horas en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.