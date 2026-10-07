Paula Ortiz desvela en Zaragoza su acto creativo a través de la 'infancia' de sus cintas

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Zaragoza, 7 oct (EFE).- La exposición 'Paula Ortiz. Int. noche / Ext. día', desvela en Zaragoza el proceso creativo de la cineasta aragonesa con pinturas, guiones gráficos (storyboards) y objetos que, en muchas ocasiones, muestran la 'infancia' de sus películas; cuestiones que no terminaron en las versiones finales, pero que contienen la pureza de las ideas originales.

"Cuando las películas son recién nacidas, son bebés, son niños, niñas, pueden ser cualquier cosa, y no serán la película adulta que veréis en el cine, pero en el niño están todas las posibilidades", ha relatado este miércoles Ortiz ('La novia', 'La virgen roja') sobre la muestra en la rueda de prensa de presentación.

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De esta forma, el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza acoge pinturas, dibujos y 'storyboards' del artista Jesús Bosqued, responsable del 'concept art' de todas las películas de la directora, a lo largo de más de 20 años de amistad y trabajo entre ambos profesionales.

También reúne la muestra objetos de atrezo, los carteles oficiales de los cinco largometrajes de Ortiz, los libros que inspiraron cada trabajo y 24 montajes audiovisuales que exploran conceptos recurrentes en las cintas de la cineasta.

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El comisario de la exposición, el también amigo y colaborador de la directora Alberto Castán, ha asegurado que organizar la exposición ha supuesto "un reto", aunque ha desvelado que "desde el principio" tenían muy claro qué es lo que querían hacer.

En concreto, mostrar "una manera de trabajar que no es la más común en el ámbito cinematográfico" y reivindicar la dificultad y el proceso que hay detrás de cada película.

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Bosqued ha observado que la exposición permite poner el foco en "algo que no se puede ver al ver una película, aunque esté ahí" y resulta una muestra "para perder el tiempo, ver e investigar y que te dé más pautas de las que te da la propia película".

Ortiz se ha mostrado emocionada en la inauguración: "Ni aunque ganara un Oscar sería tan importante como el gesto profundo que significa esta exposición".

Una propuesta que recoge "más de 20 años de trabajo" y "de entender el cine como una forma de vida", además de ser "un grandísimo acto de amistad" por parte del comisario. EFE

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(foto)