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Paran desahucio de nonagenaria con alzhéimer por petición del fondo propietario del piso

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Murcia, 7 octubre (EFE).- El desahucio de una mujer de Murcia de 93 años y con alzhéimer ha sido suspendido a petición del fondo de inversión que es propietario de la vivienda.

Así lo ha confirmado este miércoles a EFE el mediador de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), José Antonio Vives, que ha destacado que la anciana podrá continuar en su vivienda y no será desalojada el 13 de octubre como estaba previsto.

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La mujer avaló con su casa un negocio de su hijo, que finalmente no prosperó, y el fondo Coral Homes se hizo con la propiedad de la vivienda.

Ha sido el propio fondo el que ha solicitado la suspensión del lanzamiento en los juzgados movido, subraya Vives, por la presión social y mediática que ha generado el caso.

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La decisión de la suspensión no es definitiva, sino que el fondo se reserva el derecho a volver a pedir el desalojo si no llega a un acuerdo con la familia de la anciana.

El objetivo de sus familiares es que la mujer pueda continuar residiendo en su domicilio el tiempo que le queda de vida, o bien hasta que consiga una plaza en una residencia, que ya tiene solicitada. EFE

vv/js/oli

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