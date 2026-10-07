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Otegi: el reto electoral es parar a los autoritarios y en Euskal Herria no van a ganar

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Gernika (Bizkaia), 7 oct (EFE).- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha advertido que el "reto" de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre es "parar a los autoritarios", al tiempo que se ha mostrado convencido de que "en Euskal Herria los vamos a derrotar" porque "aquí no van a ganar".

Así lo ha asegurado Otegi este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al acto central del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco en la Casa de Juntas de Gernika (Bizkaia).

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El líder de la coalición abertzale se ha mostrado seguro de que en los comicios del 29N "la izquierda soberanista le va a ganar la batalla al bloque reaccionario con absoluta rotundidad".

Ha lamentado, no obstante, la "tragedia" que, a su juicio, representa el hecho de que "aunque no ganen aquí, si seguimos formando parte del Estado español, van a tomar decisiones por nosotros".

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"La contribución a evitar esa tragedia" por parte del pueblo vasco, ha añadido, será "votar en contra del bloque reaccionario" y "exigir al resto que haga lo mismo" desde "otras latitudes".

Según ha vaticinado Otegi, el mapa electoral tras el 29N "volverá a demostrar que Cataluña, Euskal Herria, en parte Galicia y en parte también Andalucía nos situamos a un lado de la línea".

"Esta es nuestra contribución a la derrota de los autoritarios" y "por eso, entre otras cosas, somos indepes", ha concluido.

Sobre el posible regreso de Carles Puigdemont a España tras el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, el secretario general de EH Bildu ha reconocido desconocer "qué tipo de consecuencias" podría tener en los resultados electorales.

Según ha considerado, que el expresident catalán "estuviera en el exilio es una cosa absolutamente extraña en términos democráticos".

"Hemos mantenido con él una buena relación durante todos estos años porque, más allá de las siglas, Puigdemont era el presidente de Cataluña en el exilio y eso a nosotros nos merece un respeto y una consideración", ha incidido.

Preguntado por los dos decretos de vivienda que el Gobierno volvió a aprobar este martes, con el fin de que al menos uno de ellos sea convalidado en la Diputación Permanente del Congreso, Otegi ha respondido que le parece "bien".

En este sentido ha advertido del "peligro" que presentan las democracias al haber "reducido tanto el margen de maniobra de las instituciones que no están siendo capaces de resolver los problemas de la gente".

Ante este "problema", ha llamado a "ensanchar eso por la movilización popular con políticas de carácter socialista y democrático".

En relación a la constitución del primer Gobierno Vasco hace 90 años, bajo el liderazgo de José Antonio Aguirre, el líder de la coalición soberanista ha reivindicado el "legado político" de aquel primer Ejecutivo.

Al primer lehendakari "le tocó lidiar y liderar un país en circunstancias extraordinarias" y lo hizo, ha recordado Otegi, "con una fórmula que venimos reclamando permanentemente, que es aunando esfuerzos". EFE

(Foto) (Vídeo)

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