Óscar López no se presentará en las listas del PSOE del Congreso de los Diputados

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Madrid, 7 oct (EFE).- El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha afirmado este miércoles que no se presentará en las listas del PSOE de Madrid del Congreso de los Diputados porque quiere "volcarse" en Madrid, ya que cree que el cambio es posible.

Así lo ha declarado López en una entrevista en el programa 'Malas Lenguas' de TVE, donde ha dicho que le ha dado "muchas vueltas" a esta decisión "personal y política".

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"Todas mis energías van a ir a conseguir el cambio en Madrid. De aquí a noviembre me voy a volcar como secretario general para que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente, y a mi tarea de ministro, cumpliendo los compromisos con los funcionarios y subidas salariales", ha afirmado.

Y, tras las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, el socialista ha manifestado: "¡A por Madrid!". EFE