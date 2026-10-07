Ocho comunidades autónomas bajo aviso por lluvias y tormentas, con tres en nivel naranja

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Madrid, 7 oct (EFE).- Ocho comunidades autónomas están hoy bajo aviso por fuertes lluvias y tormentas, con Baleares, Asturias y Cantabria en nivel naranja por riesgo importante ante acumulaciones que podrán superar los 80 litros por metro cuadrado en doce horas en puntos del área cantábrica.

En el sur de Mallorca (Baleares) se acumularán más de 30 litros por metro cuadrado en una hora por fuertes lluvias y tormentas, lo que ha activado el aviso naranja en el archipiélago hasta las 16 horas, también por fuertes tormentas.

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Por otra parte, las acumulaciones alcanzarán más de 80 litros por metro cuadrado en doce horas en la cordillera y Picos de Europa en Asturias y en el centro y valle de Villaverde (Cantabria), por lo que ambas comunidades están también en aviso naranja por fuertes precipitaciones.

A estas tres comunidades bajo aviso se suman otras cinco en nivel amarillo, con riesgo bajo. Se trata de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra y País Vasco, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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Se prevén en dichos territorios acumulaciones por lluvias de entre 15-20 litros por metro cuadrado en una hora.

En el transcurso de doce horas podrán registrarse hasta 40 litros por metro cuadrado en la suroccidental asturiana y en la central y valles mineros de Asturias. Dicho acumulado podría alcanzarse incluso en solo 3-4 horas.

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En el litoral asturiano podrían alcanzarse en 12 horas más de 40 litros por metro cuadrado. Podrán registrarse entre 60 y 80 litros en la cara norte de la cordillera y más de 80 litros en Picos de Europa. Asimismo en Liébana (Cantabria).

También se podrán acumular más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas en la cordillera cantábrica de Burgos y en la vertiente navarra, al igual que en el litoral vasco.

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Las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormentas con granizo y rachas de viento. En las islas baleares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera podrán alcanzar entre 70 y 90 kilómetros por hora.

También serán muy fuertes las rachas en el litoral asturiano y Pirineo navarro.

En el norte, el litoral cántabro está bajo aviso amarillo por fenómenos costeros, ante la previsión de viento del oeste o noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7). EFE

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