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Morcillo: “El Celta es un gran equipo con una idea muy clara”

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Elche (Alicante), 7 oct (EFE).- El centrocampista del Elche Javier Morcillo afirmó este miércoles que el Celta de Vigo, rival este domingo, es un “gran equipo” con una “idea muy clara” de juego.

“El año pasado luchó por Europa y tiene grandes jugadores”, añadió el catalán, que confió en que el Elche logre “contrarrestar las virtudes” del equipo gallego y potenciar las suyas para lograr la victoria.

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El jugador aseguró que se le ha hecho largo el parón de tres semanas sin competir y admitió que, tras haber logrado la primera victoria del curso, al Elche le habría interesado “que no se parase” el campeonato.

Sin embargo, el barcelonés destacó que el Elche ha aprovechado estas semanas sin partidos para “estar juntos y recuperar jugadores”.

“Nos ha servido para prepararnos bien”, añadió Morcillo, que pese a tener protagonismo en los últimos partidos no se considera titular.

“Aquí no hay once titulares. Yo intento cada día sacar mi mejor versión y poco a poco me voy encontrando muy bien. Estoy cómodo y hay gran competencia para estar tranquilo”, apostilló.

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Morcillo indicó que se sintió cómodo en el último partido en la posición de central y recordó que es “jugador de fútbol, por lo que estoy para ayudar al equipo”.

“Lo que decida el míster será lo mejor para el equipo”, añadió el jugador, que no quiso compararse con Aleix Febas, ahora en el Celta, al señalar que son “futbolistas bastante diferentes”.

El exjugador del Atlético aseguró estar “encantado” en Elche, ya que desveló que vive a tres minutos del estadio y que la gente con él es “maravillosa”.

En cuanto al horario del próximo partido, a las 14:00 horas, Morcillo pidió a los aficionados que acudan al estadio “con un bocadillo, como toda la vida”.

“El mensaje es claro: os necesitamos”, dijo el centrocampista, que destacó la capacidad “camaleónica” del Elche para adaptarse a diferentes sistemas de juego y a los planteados por el rival.

Por último, el catalán destacó el gran nivel que ha encontrado en la plantilla del Elche. “Es una gozada entrenar sabiendo que no te puedes relajar y que cada duelo te lleva al límite”, dijo Morcillo, quien admitió que está “enamorado” deportivamente de su compañero Thomas Lemar. EFE

pvb/cta/sab

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