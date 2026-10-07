Mohamed revela que enfrentar a Tigres UNAL y América es especial

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Toluca (México), 7 oct (EFE).- El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Toluca del fútbol mexicano -y ex técnico del Celta de Vigo-, reveló este miércoles que enfrentar al Tigres UANL, su rival del próximo viernes en el torneo Apertura; y al América, significa algo especial que asume motivado.

"Siempre he dicho que me gusta ser rival del América y de Tigres. Para poder estar en gran nivel, le tienes que ganar a esos. Si les puedes competir de igual o ser mejor que ellos vas a poder estar en finales constantemente", dijo el 'Turco' en una rueda de prensa.

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Mohamed reconoció que jugar en la cancha de los regios será un reto complicado, pero sus jugadores están mentalizados con buscar los tres puntos.

De la mano de Mohamed, Toluca lidera el torneo Apertura con seis triunfos, dos empates, dos derrotas y 20 puntos, rendimiento que tratará de confirmar dentro de dos días en el estadio de los Tigres, decimoquintos de la tabla de posiciones.

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Ante los medios, el estratega confirmó que la mentalidad de su equipo está intacta, con la mira en ganar el Apertura y luego cumplir un destacado papel en la Copa Intercontinental, que se jugará a fines de año.

"Tenemos mucha ilusión y energía puesta en esos torneos; hay que apuntar a llegar física y mentalmente a la liguilla (del Apertura) y a ese torneo (Copa Inercontinental)", indicó.

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En unas recientes declaraciones, el técnico insinuó que regresará a trabajar a su país, lo cual fue mal interpretado por los medios, que tomaron la declaración como una salida inminente de Toluca, lo cual hoy desmintió el argentino.

"Estamos contentos en Toluca; después de que termine el torneo, veremos qué es lo mejor para todos cómo ha sido en cada torneo. Hoy me pasa otra cosa en la cabeza que disfrutar lo que estoy haciendo aquí, en Toluca", explicó.

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De la mano del 'Turco', Toluca ganó los títulos de los torneos Clausura y Apertura de 2025, además de ganar el título de la Concacaf de este año.EFE