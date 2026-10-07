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Mbappé entrena con el grupo y regresan casi todos los internacionales al Real Madrid

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Madrid, 7 oct (EFE).- El francés Kylian Mbappé participó en el tercer entrenamiento de la semana junto a sus compañeros del Real Madrid, en una jornada marcada por el regreso de la mayoría de los internacionales a la disciplina blanca después de la finalización de la ventana FIFA.

El delantero había tenido que abandonar la convocatoria de Francia el pasado 26 de septiembre tras sufrir una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda que se mantenía pendiente de evolución. Mbappé regresó a Madrid el lunes y ya había entrenado en solitario.

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Además, el costamarfileño Yan Diomande, el turco Arda Güler, el portugués Bernardo Silva, el francés Eduardo Camavinga y los españoles Huijsen, Cucurella y Carlos Espí se ejercitaron en Valdebebas después de regresar de las concentraciones de sus selecciones. Los ingleses Trent y Bellingham, con partido el martes por la noche, fueron los únicos ausentes por este motivo.

Camavinga y Cucurella, no obstante, debieron realizar trabajo individualizado.

En la sesión del martes ya se habían reincorporado a los entrenamientos, procedentes de sus respectivas selecciones, los brasileños Vinícius y Endrick, el hispano-marroquí Brahim Díaz y el neerlandés Denzel Dumfries.

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También se vio en dinámica de primer equipo a Thiago Pitarch, que había estado acumulando minutos con la selección española sub-20 y con el Real Madrid Castilla durante el parón, y al francés Ibrahima Konaté, lesionado en la concentración de Francia el 24 de septiembre y que parece en las fases finales de su recuperación.

Todos ellos se unieron en los entrenamientos a los ya habituales Éder Militao, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni, Thibaut Courtois y Andriy Lunin, los jugadores del primer equipo que no fueron convocados por sus selecciones durante la ventana FIFA.

En la sesión, Mourinho y su cuerpo técnico incluyeron activación sobre el césped, trabajo táctico, ejercicios de posesión y trabajo físico, para finalizar con partidos en dimensiones reducidas, según informó el club blanco.

Siguen con sus procesos de recuperación Raúl Asencio, Fede Valverde, Ferland Mendy y Rodrygo. Mendy y Rodrygo han trabajado en solitario durante los últimos días sobre el césped de Valdebebas. Valverde, baja a causa de un esguince de tobillo de grado 3 sufrido durante el partido contra el Atlético de Madrid, volvió para realizar trabajo de recuperación.

El Real Madrid volverá a la competición el sábado 10 de octubre (21.00 horas), cuando recibe en el Santiago Bernabéu al Villarreal en la jornada 8 de LaLiga EA Sports. Los de Mourinho marchan cuartos en la competición nacional, a 6 puntos del Barcelona, líder. EFE

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