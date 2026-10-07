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Lionel Scaloni dice que "fue un sueño" haber dirigido a Messi

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Buenos Aires, 7 oct (EFE).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dijo este martes que "fue un sueño" haber dirigido a Lionel Messi y consideró que es un futbolista "irrepetible", durante la rueda de prensa posterior al partido de despedida con la Albiceleste del astro de 39 años, que se saldó con triunfo por 3-0 frente a Benín.

"En ningún momento de mi vida me puse a pensar que iba a ser entrenador del mejor futbolista de la historia y tiene todo merecido, ha sido el mejor en 20 años de carrera y lo sigue siendo. Le agradecemos infinitamente por habernos dado la posibilidad de estar con él", dijo Scaloni, visiblemente emocionado.

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Sobre el cierre de la carrera de Messi en el seleccionado tras 208 partidos, comentó: "No verlo más va a ser triste porque nos deja un legado increíble. Seguramente seguiremos, la selección argentina seguirá, pero es un futbolista irrepetible".

El entrenador con el que Messi logró todos sus títulos con la equipación celeste y blanca aseguró que "toca continuar sin él" a pesar de que dijo que el atacante tiene un "aura" que no la vio en otros jugadores.

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Scaloni lloró al momento del himno argentino antes del inicio del partido ante Benín, en el estadio Monumental de Buenos Aires, en el que Messi ofreció asistencias para los goles de Nicolás Otamendi y Nicolás Paz, antes de marcar de penalti para culminar su trayectoria en el seleccionado con 126 conquistas, récord absoluto en su país.

Aunque no confirmó su continuidad como seleccionador de Argentina, dijo que junto a su cuerpo técnico buscará rearmar el equipo sin Messi, lo cual "va a ser duro" porque "lo que se ha vivido en los últimos años no ha sido normal", en referencia a las conquistas de una Copa del Mundo, dos Copas América y la Finalissima de 2022.

"La única manera de compensarlo es con un gran equipo donde todos aporten su granito de arena. Si él antes abría los partidos con una genialidad, ahora no lo tenemos. Entre todos lo podemos suplantar", aseguró.

Respecto del partido, Scaloni consideró que el reñido primer tiempo ante Benín que finalizó en empate tuvo que ver con la ansiedad de los jugadores por servir al partido final de Messi: "Los compañeros no sabían qué jugada elegir y estaban muy nerviosos. Querían que se vaya de la mejor manera. El primer tiempo no estuvo bueno porque querían que él haga lo mejor".

Se mostró satisfecho con la convocatoria de jóvenes jugadores sin antecedentes en el seleccionado: "Han venido chicos nuevos que nos han dado frescura y cosas que no teníamos, como jugar por afuera. Estamos contentos", dijo. EFE

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