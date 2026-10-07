La selección española completa su primer entrenamiento en Washington

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Redacción Deportes, 7 oct (EFE).- La selección española femenina de fútbol completó este miércoles su primer entrenamiento en Washington para preparar los dos encuentros de carácter amistoso que disputará ante la de Estados Unidos en el país norteamericano este sábado y el 13 de octubre en Filadelfia.

En total han sido veinticinco las jugadoras que se han puesto a las órdenes de Sonia Bermúdez. Dos de ellas, Alba Redondo y Natalia Ramos, como novedades con respecto a la lista inicial en detrimento de Vicky López y de Mariona Caldentey, que causaron baja.

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Además, la seleccionadora pudo contar con Eunate Astralaga, que se incorporó a la concentración justo antes de viajar, y Oihane Hernández, quien recibió al equipo a su llegada al hotel de concentración en Washington.

El combinado español realizó a primera hora de la mañana una primera parte de trabajo de fuerza en el gimnasio y después el equipo saltó al césped de la Episcopal High School para completar una sesión de más de una hora para poner en marcha el primer partido ante Estados Unidos, este sábado en el estadio Audi Field a las 20.37 CET.

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España amanecerá en la ciudad el domingo y, tras ejercitarse de nuevo en la matinal, volará hasta Filadelfia, donde trabajará y celebrará rueda de prensa el lunes, en la previa del choque del martes en el Subaru Park de Chester.

Unos partidos que tienen como premio el poder enfrentarse en territorio foráneo a una de las mejores selecciones de la historia, la única ganadora de cuatro Copas del Mundo y con la que el balance es de tres derrotas y una victoria en los cara a cara previos. EFE

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