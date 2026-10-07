Espana agencias

La selección española completa su primer entrenamiento en Washington

Guardar

Redacción Deportes, 7 oct (EFE).- La selección española femenina de fútbol completó este miércoles su primer entrenamiento en Washington para preparar los dos encuentros de carácter amistoso que disputará ante la de Estados Unidos en el país norteamericano este sábado y el 13 de octubre en Filadelfia.

En total han sido veinticinco las jugadoras que se han puesto a las órdenes de Sonia Bermúdez. Dos de ellas, Alba Redondo y Natalia Ramos, como novedades con respecto a la lista inicial en detrimento de Vicky López y de Mariona Caldentey, que causaron baja.

PUBLICIDAD

Además, la seleccionadora pudo contar con Eunate Astralaga, que se incorporó a la concentración justo antes de viajar, y Oihane Hernández, quien recibió al equipo a su llegada al hotel de concentración en Washington.

El combinado español realizó a primera hora de la mañana una primera parte de trabajo de fuerza en el gimnasio y después el equipo saltó al césped de la Episcopal High School para completar una sesión de más de una hora para poner en marcha el primer partido ante Estados Unidos, este sábado en el estadio Audi Field a las 20.37 CET.

PUBLICIDAD

España amanecerá en la ciudad el domingo y, tras ejercitarse de nuevo en la matinal, volará hasta Filadelfia, donde trabajará y celebrará rueda de prensa el lunes, en la previa del choque del martes en el Subaru Park de Chester.

Unos partidos que tienen como premio el poder enfrentarse en territorio foráneo a una de las mejores selecciones de la historia, la única ganadora de cuatro Copas del Mundo y con la que el balance es de tres derrotas y una victoria en los cara a cara previos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere Maricarmen, la inquilina de 87 años desahuciada cuyo caso impulsó la acampada de Sol

Permanecía hospitalizada desde el desalojo el pasado 23 de septiembre y no ha llegado a beneficiarse del acuerdo para recuperar su vivienda

Muere Maricarmen, la inquilina de 87 años desahuciada cuyo caso impulsó la acampada de Sol

Cinco cementerios históricos de España que reflejan episodios de la Guerra Civil y la presencia de comunidades extranjeras

Estos recintos, además de ser lugares de culto de personas fallecidas, atraen a visitantes por la historia que guardan detrás

Cinco cementerios históricos de España que reflejan episodios de la Guerra Civil y la presencia de comunidades extranjeras

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de las juezas de ‘Drag Race’ Supremme de Luxe y Ana Locking a los actores Octavi Pujades y Armando del Río

Los cuatro invitados estarán en ‘Pasapalabra’ desde este miércoles 7 de octubre hasta el viernes 9

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de las juezas de ‘Drag Race’ Supremme de Luxe y Ana Locking a los actores Octavi Pujades y Armando del Río

Cristina Pedroche vuelve a urgencias tras empeorar a escasos días de su debut como DJ: “24 horas después estoy hasta peor”

La presentadora ha compartido una nueva actualización sobre su estado de salud desde el hospital tras no surtir efecto la medicación intravenosa

Cristina Pedroche vuelve a urgencias tras empeorar a escasos días de su debut como DJ: “24 horas después estoy hasta peor”

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

El experto advierte de que una presión inadecuada acelera el desgaste de los neumáticos y puede afectar a la seguridad al volante

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre las ruedas del coche: “El no saber esto te puede costar muy caro”

La UCO recoge que la cloaca del PSOE quería “eliminar” a la jueza del caso del hermano de Sánchez: “Era un puto grano en el culo”

Desde la rebaja de la tasa de alcohol al volante hasta reducir la velocidad máxima: las normas de la DGT que quedan en el limbo después de la convocatoria de elecciones

UGT no secundará la huelga general en Ceuta por la situación que soporta la ciudad

Más Madrid propone a Ada Colau para liderar el Frente Amplio tras la renuncia de Mónica García

ECONOMÍA

Europa planta cara a China y amenaza con responder si Pekín no abre sus mercados

Europa planta cara a China y amenaza con responder si Pekín no abre sus mercados

Los bancos dan la espalda a los mayores de 65 años que viven en pueblos: el 55,7% denuncia que no recibe atención preferente

Sueldos de 60.000 euros al año y sin alistarse: la industria de Defensa busca talento en la Formación Profesional

Ana Rodríguez, abogada: “Si te citan como testigo puedes pedir una indemnización, pero no la paga el juzgado”

Los sindicatos prevén convocar la huelga general por la vivienda el próximo 11 de noviembre, casi tres semanas antes de las elecciones generales

DEPORTES

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

La reflexión de Unai Simón sobre los privilegios de los futbolistas: “Que me den un trato especial me toca bastante las narices”

John McEnroe explica por qué Alcaraz no podrá alcanzar al Big Three: “Le resultará difícil acercarse a las cifras de Grand Slams de Djokovic y Federer”

El primer combate de Ilia Topuria, cada vez más cerca: “Tendría su cabeza en el cobertizo durante seis semanas”

Qué fue de Ángel Miguel Merino, padre de Mikel: de referente en los banquillos de la RFEF a pilar invisible en la explosión de su hijo

Detenido el jugador del Elche Josan después de que su pareja le haya denunciado por violencia machista