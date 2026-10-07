La Fiscalía pide amnistiar a los CDR procesados por terrorismo

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Madrid, 7 oct (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido amnistiar a los doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por terrorismo por acciones violentas contra edificios en Cataluña en respuesta a la sentencia del 'procés' en 2019.

El Ministerio Fiscal ha pedido el sobreseimiento libre del procedimiento en aplicación de la ley de amnistía, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) diera su aval a esta normativa, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.

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La Audiencia Nacional reactivó esta causa, que estaba en suspenso desde 2024, preguntando a las acusaciones y defensas por las consecuencias que tenía la sentencia adoptada por la Justicia Europea en este procedimiento. EFE