La crisis de vivienda y turismo masivo, en el centro de la última novela de Ibon Martín

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Andrea Gallego Rodríguez

Madrid, 7 oct (EFE).- El escritor Ibon Martín se ha decantado por situar su última novela de suspense, 'Bajamar', en Lekeitio (Vizcaya), donde los investigaciones policiales se entrecruzan con el turismo masivo y la crisis de vivienda, que están transformando las comunidades costeras de España.

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Martín explica a EFE que eligió Lekeitio por sus condiciones ideales, que recomendaría a cualquiera que quiera visitar el País Vasco, pero a su vez lamenta que en verano que se vea "invadido por forasteros".

"Hay una saturación turística que va como poco a poco asesinando barrios enteros, pueblos enteros porque los va convirtiendo en decorados de cartón piedra", reflexiona el escritor.

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Se trata de la décima novela del donostiarra, en la que una 'influencer' defensora del turismo sostenible muere en extrañas circunstancias en esta idílica villa marinera a orillas del mar Cantábrico, castigada por la especulación inmobiliaria.

El protagonista de esta historia es un médico de familia de Madrid que se traslada a la segunda residencia perteneciente a sus padres en este enclave, tras afrontar un problema personal.

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Sin embargo, el personaje se dará cuenta de que aquel paraje ya no es lo que era en su día, frente a la idealización que tiene en la cabeza después de haber pasado varios recuerdos de su infancia allí.

Martín señala que esta situación es "bastante creíble", ya que es la que ha observado desde hace años: "Hay muchos madrileños que tienen segunda residencia en la Costa Vasca".

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El autor plantea la crisis de vivienda desde distintos ángulos: por un lado, el de la 'influencer' que lucha por un turismo sostenible y, por otro, el de los movimientos vecinales que se enfrentan a los pisos turísticos.

"Lo estamos viendo estos días precisamente con el acceso a la vivienda para toda una generación y las generaciones que vienen detrás", añade Martín, que indica que en la novela está muy presente, puesto que rápidamente se ve que los crímenes están vinculados con esta problemática.

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Sobre la coincidencia entre las acampadas en distintos puntos del país por este motivo y la publicación del libro hace tan solo unos días, el escritor señala estas movilizaciones se producen porque se ha llegado a un punto en que "la gota ha colmado el vaso".

Martín añade que decidió abordar este tema porque ya notaba una preocupación que tiene él mismo por el futuro de su hija de doce años: "Lo va a tener muy difícil, salvo que le dejemos la vida solucionada, que tampoco es fácil solucionar la vida de los futuros cuando tienes que pagar hipotecas imposibles".

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"Estamos en un punto muy complicado porque, por un lado, criticamos y no queremos que nuestras ciudades pierdan el alma, que nos roben barrios enteros y lugares que para nosotros eran queridos", apunta el autor respecto al turismo masivo.

Sin embargo, indica que, al mismo tiempo, estas personas también viajan a otros lugares y contribuyen a su gentrificación: "Creo que la contradicción en la que vivimos respecto al turismo también la tenían que vivir los personajes de la novela".

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Ante un posible peregrinaje a Lekeitio tras la publicación del libro, el escritor se planteó darle un nombre ficticio, pero finalmente lo mantuvo porque sentía que se lo debía a sus lectores y al propio pueblo costero.

El autor asegura que en la localidad costera están recibiendo "muy bien" la novela porque "ven muy bien reflejado el pueblo y la problemática a la que se enfrenta".

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De esta forma, los lectores pueden verse reflejados en esta historia: "Veo que se repite, ya no solo en la Costa Vasca, sino creo que en cualquiera de los lugares turísticos de España". EFE

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