Espana agencias

La Asamblea de Ceuta pedirá al Gobierno un protocolo de contingencias migratorias

Guardar

Ceuta, 7 oct (EFE).- La Asamblea de Ceuta, con el visto bueno del PP y Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), ha acordado este miércoles elevar una solicitud al Gobierno para impulsar un protocolo de contingencias migratorias con el fin de coordinar todas las acciones.

El protocolo de contingencias migratorias pretende establecer los mecanismos de "cooperación institucional" a los que habrá que recurrir en situaciones especiales como la que vive la ciudad desde la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio.

PUBLICIDAD

"Cuando se den situaciones como la que actualmente vivimos necesitamos saber qué medidas preventivas adoptar, con qué recursos disponemos y cuál es la capacidad de cada uno de los servicios públicos porque no se puede actuar a golpe de improvisación", ha precisado en la sesión plenaria la portavoz de MDyC, Fátima Hamed.

La iniciativa incluye una petición para que se adopten acuerdos y convenios con los países de origen de los migrantes con el fin de prevenir la inmigración irregular y la protección y el posterior retorno de aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en territorio español.

PUBLICIDAD

El PP, a través del consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha mostrado su acuerdo con la iniciativa, pero ha dejado claro que lo ocurrido a finales de julio no se puede catalogar como una situación migratoria.

"Esto ha sido una violación de la integridad territorial de España, una invasión ,y lo peor es que se avisó de que algo iba a ocurrir, pero no se hizo caso", ha precisado Gaitán.

El consejero también ha reclamado la modificación de la legislación vigente para garantizar la devolución de todas las personas extranjeras que cruzaron de manera irregular la frontera el 30 y el 31 de julio.

El portavoz de Vox, Juan Sergio Redondo, ha criticado que los localistas califiquen de "crisis migratoria" lo que, a su juicio, no ha sido sino una "invasión".

La propuesta ha salido adelante con diez votos a favor, cinco abstenciones y cuatro votos en contra. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un hombre deja de hablar y de moverse tras la picadura de una garrapata: se infectó con el virus Powassan

Los médicos negaron que se tratara de la enfermedad de Lyme y dieron el diagnóstico de una patología mucho más rara

Un hombre deja de hablar y de moverse tras la picadura de una garrapata: se infectó con el virus Powassan

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

El restaurante donde el rey Felipe VI ha ido a cenar con sus amigos: una taberna vasca fundada por un sacerdote en 1974

Los pintxos y raciones de cocina tradicional vasca son los protagonistas de este clásico restaurante del centro de Madrid, que también ha recibido la visita de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI

El restaurante donde el rey Felipe VI ha ido a cenar con sus amigos: una taberna vasca fundada por un sacerdote en 1974

Marruecos da un nuevo impulso a su capacidad militar con su caza F-16 y 100 camiones para trasladar vehículos blindados

El primer avión de este tipo destinado a las Fuerzas Reales del Aire completó su vuelo inaugural, según informó Lockheed Martin

Marruecos da un nuevo impulso a su capacidad militar con su caza F-16 y 100 camiones para trasladar vehículos blindados

El juez que investiga el rescate a Air Europa llama a declarar a la ministra Sara Aagesen y al exdiputado Íñigo Errejón en la semana de las elecciones

Las declaraciones, previstas para el 23 y 24 de noviembre, buscan esclarecer la intervención de los responsables políticos y técnicos que participaron en la tramitación del rescate concedido a la compañía durante la pandemia

El juez que investiga el rescate a Air Europa llama a declarar a la ministra Sara Aagesen y al exdiputado Íñigo Errejón en la semana de las elecciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos da un nuevo impulso a su capacidad militar con su caza F-16 y 100 camiones para trasladar vehículos blindados

Marruecos da un nuevo impulso a su capacidad militar con su caza F-16 y 100 camiones para trasladar vehículos blindados

El juez que investiga el rescate a Air Europa llama a declarar a la ministra Sara Aagesen y al exdiputado Íñigo Errejón en la semana de las elecciones

La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez y concluye que los hechos investigados por el juez Peinado “no son constitutivos de infracción penal”

El juez del ‘caso Leire Díez’ reclama a la Guardia Civil que aclare qué sabía su directora de las tres investigaciones abiertas por el DAO contra agentes de la UCO

El ejercicio militar de los ‘Boinas Verdes’ británicos en el que emergen de las profundidades del Atlántico a bordo de un submarino alemán

ECONOMÍA

Los sindicatos prevén convocar la huelga general por la vivienda el próximo 11 de noviembre, casi tres semanas antes de las elecciones generales

Los sindicatos prevén convocar la huelga general por la vivienda el próximo 11 de noviembre, casi tres semanas antes de las elecciones generales

Esta es la lista de condiciones que se tienen que especificar en tu contrato con la nueva Ley de Transparencia Salarial

El BOE publica los decretos de vivienda: estas son las novedades para los inquilinos, los pequeños propietarios y los grandes tenedores

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La subida de la vivienda dispara el importe de las hipotecas y el endeudamiento de los compradores hasta batir récords

DEPORTES

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Mikel Merino adelanta a Andrés Iniesta y Xavi Hernández en la lista de máximos goleadores de España

Mikel Merino y Unai Simón salvan los muebles de España contra una Croacia que se lame las heridas

Qué fue de Vicente del Bosque: del Mundial 2010 a formar a más de 22.500 niños en 29 países

La reflexión del jugador Héctor Bellerín sobre la vivienda: “Desde que llegué a Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor”