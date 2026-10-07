La Asamblea de Ceuta pedirá al Gobierno un protocolo de contingencias migratorias

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Ceuta, 7 oct (EFE).- La Asamblea de Ceuta, con el visto bueno del PP y Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), ha acordado este miércoles elevar una solicitud al Gobierno para impulsar un protocolo de contingencias migratorias con el fin de coordinar todas las acciones.

El protocolo de contingencias migratorias pretende establecer los mecanismos de "cooperación institucional" a los que habrá que recurrir en situaciones especiales como la que vive la ciudad desde la entrada masiva de migrantes desde Marruecos a finales de julio.

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"Cuando se den situaciones como la que actualmente vivimos necesitamos saber qué medidas preventivas adoptar, con qué recursos disponemos y cuál es la capacidad de cada uno de los servicios públicos porque no se puede actuar a golpe de improvisación", ha precisado en la sesión plenaria la portavoz de MDyC, Fátima Hamed.

La iniciativa incluye una petición para que se adopten acuerdos y convenios con los países de origen de los migrantes con el fin de prevenir la inmigración irregular y la protección y el posterior retorno de aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en territorio español.

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El PP, a través del consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha mostrado su acuerdo con la iniciativa, pero ha dejado claro que lo ocurrido a finales de julio no se puede catalogar como una situación migratoria.

"Esto ha sido una violación de la integridad territorial de España, una invasión ,y lo peor es que se avisó de que algo iba a ocurrir, pero no se hizo caso", ha precisado Gaitán.

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El consejero también ha reclamado la modificación de la legislación vigente para garantizar la devolución de todas las personas extranjeras que cruzaron de manera irregular la frontera el 30 y el 31 de julio.

El portavoz de Vox, Juan Sergio Redondo, ha criticado que los localistas califiquen de "crisis migratoria" lo que, a su juicio, no ha sido sino una "invasión".

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La propuesta ha salido adelante con diez votos a favor, cinco abstenciones y cuatro votos en contra. EFE