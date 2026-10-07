IU avisa a Más Madrid de que las candidaturas "deben ser parte de un acuerdo global"

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Madrid, 7 oct (EFE).- IU ha avisado a Más Madrid de que las candidaturas para las elecciones generales de la nueva coalición Frente Amplio "deben formar parte de un acuerdo global, democrático y compartido", después de que la formación madrileña haya propuesto a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau como cabeza de lista.

"Izquierda Unida hace un llamamiento a la responsabilidad y a la generosidad de todas las organizaciones. Va a trabajar para un acuerdo justo en el que todas las fuerzas estén bien representadas y cómodas", ha añadido en una nota de prensa.

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De esta forma ha reaccionado a la propuesta de Más Madrid, que ha planteado este miércoles que la nueva coalición Frente Amplio sea una candidatura coral en la que Colau sea la candidata a la Presidencia del Gobierno y encabece la lista por Barcelona. EFE