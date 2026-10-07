Espana agencias

Guillamón vincula las lesiones del Sporting a la adaptación a nuevos métodos de trabajo

Guardar

Gijón, 7 oct (EFE).- El centrocampista del Sporting Hugo Guillamón, ya recuperado de la lesión que sufrió en su debut liguero, atribuyó este miércoles las numerosas bajas de la plantilla al periodo de adaptación que requiere la llegada de un nuevo cuerpo técnico, con "métodos de entrenamiento diferentes" a los que los futbolistas no estaban habituados.

Guillamón, que compareció en rueda de prensa en la ciudad deportiva de Mareo tras el entrenamiento, confió en que el problema "se va a solucionar" y en que el equipo estará mejor preparado para afrontar una temporada "que ya de por sí es muy larga".

PUBLICIDAD

"Tampoco lo veo como algo malo a largo plazo, porque si hay lesiones es porque estamos trabajando", aseguró el centrocampista en un intento de darle normalidad a la cuestión de las lesiones.

El jugador, integrado en el grupo desde la semana pasada, reconoció que el mes y medio de baja se le hizo "largo" y que fue "una situación difícil" lesionarse en el primer partido de Liga en El Molinón, ya que llegó "con mucha ilusión" y que "nunca" había sufrido "una lesión de ese tipo".

PUBLICIDAD

Sobre la marcha del equipo, calificó de "un poco extraño" el inicio de temporada a raíz de recibir aplausos tras una derrota y pitos tras una victoria, aunque subrayó que, pese a que las sensaciones "quizás no sean las mejores", el Sporting pelea por "estar ahí arriba" y suma "muchos puntos" a estas alturas.

"A poco que ajustemos un par de cosas vamos a dar un gran paso", afirmó el centrocampista, que ve al equipo "comprometido" y con "mucho margen de mejora", mientras aseguró que el técnico, el argentino Nicolás Larcamón, busca "esos detalles" que le permitan crecer.

Guillamón, que llegó este verano con la carta de libertad tras su etapa en el Hajduk Split croata, aseguró que la presión de ser "el fichaje más mediático" no le pesa, sino que le gusta, y lamentó no haber podido agradecer dentro del campo "todo el cariño" de una afición a la que definió como "exigente" pero capaz de "dar mucho a quien también le da".

Así se pronunció el futbolista el nuevo entrenamiento del conjunto rojiblanco, que prepara el duelo del domingo ante el Cádiz (Nuevo Mirandilla, 21.00 horas) con siete bajas en la plantilla tras recuperar al canterano Bruno Rubio y mantener en dinámica a Álex Corredera, con molestias tras el último partido, en el que perdieron a Antonio Casas por lesión. EFE

dsl/mfc/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 7 octubre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 7 octubre

La nueva microalga de Tabarca: así es la especie hallada en un liquen de la isla alicantina

La investigación de la Universidad de Valencia incorporó a 133 estudiantes en la elección del nombre científico de la especie: ‘Trebouxia tabarcae’

La nueva microalga de Tabarca: así es la especie hallada en un liquen de la isla alicantina

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 octubre

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 octubre

Pumpkin Spice Latte: la receta del café con leche y calabaza que sabe a otoño

Es un clásico de las cafeterías y cadenas estadounidenses, pero también una bebida caliente y reconfortante facilísima de preparar en casa

Pumpkin Spice Latte: la receta del café con leche y calabaza que sabe a otoño

El precio de la luz en España para este 8 de octubre

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

El precio de la luz en España para este 8 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo asegura que “no confía” en los directivos de Correos y que pedirá medidas para “garantizar” los votos: “Hay investigados por intentar extorsionar”

Feijóo asegura que “no confía” en los directivos de Correos y que pedirá medidas para “garantizar” los votos: “Hay investigados por intentar extorsionar”

Rachid Mohamed, abogado: “La Policía puede entrar en tu móvil sin tocarlo. No da señal ni aviso”

Marruecos da un nuevo impulso a su capacidad militar con su caza F-16 y 100 camiones para trasladar vehículos blindados

El juez que investiga el rescate a Air Europa llama a declarar a la ministra Sara Aagesen y al exdiputado Íñigo Errejón en la semana de las elecciones

La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez y concluye que los hechos investigados por el juez Peinado “no son constitutivos de infracción penal”

ECONOMÍA

Ana Rodríguez, abogada: “Si te citan como testigo puedes pedir una indemnización, pero no la paga el juzgado”

Ana Rodríguez, abogada: “Si te citan como testigo puedes pedir una indemnización, pero no la paga el juzgado”

Los sindicatos prevén convocar la huelga general por la vivienda el próximo 11 de noviembre, casi tres semanas antes de las elecciones generales

Esta es la lista de condiciones que se tienen que especificar en tu contrato con la nueva Ley de Transparencia Salarial

El BOE publica los decretos de vivienda: estas son las novedades para los inquilinos, los pequeños propietarios y los grandes tenedores

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Mikel Merino adelanta a Andrés Iniesta y Xavi Hernández en la lista de máximos goleadores de España

Mikel Merino y Unai Simón salvan los muebles de España contra una Croacia que se lame las heridas

Qué fue de Vicente del Bosque: del Mundial 2010 a formar a más de 22.500 niños en 29 países

La reflexión del jugador Héctor Bellerín sobre la vivienda: “Desde que llegué a Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor”