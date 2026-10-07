Guillamón vincula las lesiones del Sporting a la adaptación a nuevos métodos de trabajo

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Gijón, 7 oct (EFE).- El centrocampista del Sporting Hugo Guillamón, ya recuperado de la lesión que sufrió en su debut liguero, atribuyó este miércoles las numerosas bajas de la plantilla al periodo de adaptación que requiere la llegada de un nuevo cuerpo técnico, con "métodos de entrenamiento diferentes" a los que los futbolistas no estaban habituados.

Guillamón, que compareció en rueda de prensa en la ciudad deportiva de Mareo tras el entrenamiento, confió en que el problema "se va a solucionar" y en que el equipo estará mejor preparado para afrontar una temporada "que ya de por sí es muy larga".

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"Tampoco lo veo como algo malo a largo plazo, porque si hay lesiones es porque estamos trabajando", aseguró el centrocampista en un intento de darle normalidad a la cuestión de las lesiones.

El jugador, integrado en el grupo desde la semana pasada, reconoció que el mes y medio de baja se le hizo "largo" y que fue "una situación difícil" lesionarse en el primer partido de Liga en El Molinón, ya que llegó "con mucha ilusión" y que "nunca" había sufrido "una lesión de ese tipo".

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Sobre la marcha del equipo, calificó de "un poco extraño" el inicio de temporada a raíz de recibir aplausos tras una derrota y pitos tras una victoria, aunque subrayó que, pese a que las sensaciones "quizás no sean las mejores", el Sporting pelea por "estar ahí arriba" y suma "muchos puntos" a estas alturas.

"A poco que ajustemos un par de cosas vamos a dar un gran paso", afirmó el centrocampista, que ve al equipo "comprometido" y con "mucho margen de mejora", mientras aseguró que el técnico, el argentino Nicolás Larcamón, busca "esos detalles" que le permitan crecer.

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Guillamón, que llegó este verano con la carta de libertad tras su etapa en el Hajduk Split croata, aseguró que la presión de ser "el fichaje más mediático" no le pesa, sino que le gusta, y lamentó no haber podido agradecer dentro del campo "todo el cariño" de una afición a la que definió como "exigente" pero capaz de "dar mucho a quien también le da".

Así se pronunció el futbolista el nuevo entrenamiento del conjunto rojiblanco, que prepara el duelo del domingo ante el Cádiz (Nuevo Mirandilla, 21.00 horas) con siete bajas en la plantilla tras recuperar al canterano Bruno Rubio y mantener en dinámica a Álex Corredera, con molestias tras el último partido, en el que perdieron a Antonio Casas por lesión. EFE

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