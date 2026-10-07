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Feijóo promete en Ceuta una nueva Ley de Extranjería para devolver a irregulares: "La invasión no volverá a pasar"

07/10/2026 (D-I) El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una comparecencia, en el Centro Cultural Estación de Ferrocarril, a 7 de octubre de 2026, en Ceuta (España). Feijóo ha visitado la ciudad autónoma por quinta vez en plena precampaña electoral para volver a mostrar su apoyo a Ceuta. POLITICA Gabriela Sardá Núñez - Europa Press
07/10/2026 (D-I) El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una comparecencia, en el Centro Cultural Estación de Ferrocarril, a 7 de octubre de 2026, en Ceuta (España). Feijóo ha visitado la ciudad autónoma por quinta vez en plena precampaña electoral para volver a mostrar su apoyo a Ceuta. POLITICA Gabriela Sardá Núñez - Europa Press
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido en Ceuta que su "primer encargo" si llega al Palacio de la Moncloa será "recuperar la normalidad" en la ciudad autónoma tras la "invasión" de finales de julio y ha avanzado que impulsará una nueva Ley de Extranjería que "permita la devolución inmediata" de los irregulares, "más medios humanos" y "mejorar los sistemas de vigilancia". "Esto no volverá a pasar", ha garantizado.

Además, Feijóo ha avanzado que el PP está trabajando en un "verdadero plan para Ceuta" que impida que vuelva a haber "alguna transgresión" de la frontera. Ese plan incluirá más médicos y personal sanitario, la construcción de 8.000 viviendas, una nueva comisaría de Policía, una nueva comandancia de la Guardia Civil y "una única base militar única para concentrar todos los efectivos de las Fuerzas Armadas en Ceuta".

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En su primer acto de precampaña en la ciudad autónoma junto al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, Feijóo ha afirmado que su "primer encargo concreto será recuperar la normalidad" en Ceuta. "Mi primer viaje como candidato es hoy a Ceuta y si los españoles me apoyan Ceuta será la primera carpeta en la mesa del Consejo de Ministros", ha prometido.

Feijóo ha indicado que él no va a "ignorar" lo que ocurre en esa ciudad ni va a "esconderlo", ya que, según ha recalcado, no se ha "recuperado la normalidad" porque "sigue habiendo en Ceuta 15.000 personas que de forma irregular han invadido la ciudad". "La única solución que tiene esta situación es que los 15.000 se vayan de Ceuta y se vayan de España. Esa es la única solución y ese es mi compromiso", ha manifestado.

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"EL ÚNICO MURO" QUE TIENE QUE DEFENDER EL GOBIERNO ES LA FRONTERA

En este punto, ha comprometido una "nueva Ley de Extranjería que permita la devolución inmediata de todos los que entren, ya sea por tierra o por mar", así como "más medios humanos", "mejorar los sistemas de vigilancia" y "ampliar el espigón del Tarajal y no una boya flotante rota que simula una frontera". Además, no ha descartado "utilizar todos los instrumentos de la Constitución" si "es necesario para parar cualquier crisis, incluido el artículo 8".

El jefe de la oposición ha criticado el "abandono" de Ceuta por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. "El único muro que tiene que defender el Gobierno es su frontera", ha dicho, para añadir que "lamentablemente Ceuta no es la excepción de esta etapa" que están "dejando atrás" sino que es un síntoma más de "la decadencia, de la corrupción y de la mentira" en la que el jefe del Ejecutivo ha "sumido a la nación entera".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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