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Fátima Gálvez, sexta en la clasificación después de 50 platos; Andrés García, 13.º

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Redacción Deportes, 7 oct (EFE).- La tiradora española Fátima Gálvez comenzó en sexta posición la ronda clasificatoria de la modalidad de foso olímpico en los Europeos de tiro al plato de Atenas (Grecia), que se disputan del 27 de septiembre al 13 de octubre, con 48 aciertos después de los primeros 50 platos.

En el Europeo de 2025, Gálvez había sido bronce individual, plata por equipos y plata en la modalidad mixta junto a Alberto Fernández. En su estreno en la máxima competición continental de 2026, falló dos tiros. Las italianas Jessica Rossi y Silvana Maria Stanco y la turca Safiye Temizdemir fueron las únicas que completaron las series sin errores.

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Además, la selección española femenina cerró la jornada en tercera posición por equipos, con 138 aciertos repartidos entre Gálvez, Mar Molné y Beatriz Martínez, por detrás de Italia (146) y Turquía (139).

En categoría masculina, el mejor español de las dos primeras tandas de la clasificación fue Andrés García (49), que sólo falló un plato en la primera serie. Ese resultado le sirvió para cerrar la jornada en decimotercera posición, por detrás de los siete tiradores que no cometieron ningún error y empatado con los doce que terminaron en su mismo registro.

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En cuanto a la competición por equipos masculinos, el trío español, formado por Andrés García, Severiano Calderón y Adrià Martínez, acumuló 140 aciertos, mejorando en la segunda serie. La selección con menos fallos fue la de República Checa, con 147 platos y solo tres errores.

Tanto hombres como mujeres dispararán 25 platos este jueves y terminarán su ronda clasificatoria el viernes, con los últimos 50, para decidir quiénes disputarán la final, prevista para ese mismo día en el turno vespertino. EFE

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