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ELA y LAB convocan una huelga general el 11 de noviembre en el País Vasco y Navarra

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Bilbao, 7 oct (EFE).- Los sindicatos ELA y LAB han anunciado que convocarán una huelga general el miércoles 11 de noviembre en el País Vasco y en Navarra, coincidiendo con la fecha elegida por CCOO y UGT, entre otras centrales, para el paro de 24 horas con el que reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna.

En un comunicado, ELA, sindicato mayoritario en Euskadi, ha apuntado que "priorizará enfrentar el problema" desde el País Vasco y Navarra, por lo que "sigue trabajando con los sindicatos de vivienda y demás agentes sociales y sindicales" con el objetivo de "aumentar la presión sobre todas las instituciones políticas" especialmente en ambas comunidades, donde "los Gobiernos tienen amplias competencias en esta materia".

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En este sentido, ha tachado de "injustificable" que ante la crisis de acceso a la vivienda, "provocada también por las nefastas políticas de nuestros gobiernos durante décadas, ni siquiera se lleve al límite las posibilidades competenciales actuales".

La central ha exigido un "cambio radical" de las políticas desarrolladas hasta ahora por los gobiernos central y los de esas comunidades autónomas, cuya "prioridad" no debe ser "la rentabilidad de propietarios, constructoras y fondos buitre", sino "garantizar el acceso a una vivienda digna".

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Del mismo modo, LAB ha anunciado que llevará mañana jueves a su Asamblea Nacional la propuesta de convocar una huelga general el próximo 11 de noviembre.

"Teniendo como objetivo salarios y viviendas dignas para todos y todas, cerraremos los centros de trabajo y llenaremos las calles", ha asegurado en un comunicado.

"Responderemos a la ola reaccionaria -ha añadido- con la lucha por nuevos derechos: por los alquileres indefinidos y la bajada de precios, por salarios dignos necesarios" para garantizar las condiciones de vida de los trabajadores".

En este sentido, ha llamado a "hacer frente a las patronales" y "exigir a las instituciones de aquí que dejen de hacer políticas a favor del rentismo".

A juicio de LAB, la responsabilidad de adoptar "medidas estructurales" para hacer frente a la emergencia habitacional recae en el Gobierno de España, pero también en los de Euskadi y Navarra.

Según ha lamentado, "el limitado nivel de autogobierno actual no se ha utilizado para mejorar las vidas" de los trabajadores, pues, en su opinión, "los que se han puesto en el centro han sido los intereses de la patronal".

Por su parte, el sindicato ESK ha informado que su Comité Nacional debatirá mañana jueves sobre la convocatoria de un paro de 24 horas por el "derecho a tener vidas dignas", que "pasa por el derecho a tener una vivienda digna". En caso de ser refrendada la propuesta, también llamará a la huelga general el próximo 11 de noviembre. EFE

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