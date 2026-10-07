El Supremo da 5 días de alegaciones sobre la amnistía a Puigdemont y a líderes del procés

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Madrid, 7 oct (EFE).- El Tribunal Supremo ha dado un plazo de cinco días a las partes para que presenten alegaciones sobre la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que da vía libre aplicar la amnistía tanto al expresidente catalán Carles Puigdemont como a otros líderes del 'procés' como Oriol Junqueras.

Una vez ha sido notificada la sentencia del Constitucional que avaló amnistiar el delito de malversación, tanto el juez Pablo Llarena como la Sala de lo Penal del Supremo da este paso y solicita tanto a la Fiscalía como a las defensas que "formulen las alegaciones que a su derecho convengan". EFE

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