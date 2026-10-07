El Supremo da 5 días de alegaciones sobre la amnistía a Puigdemont y a líderes del procés

Madrid, 7 oct (EFE).- El Tribunal Supremo ha dado un plazo de cinco días a las partes para que presenten alegaciones sobre la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que da vía libre aplicar la amnistía tanto al expresidente catalán Carles Puigdemont como a otros líderes del 'procés' como Oriol Junqueras.
Una vez ha sido notificada la sentencia del Constitucional que avaló amnistiar el delito de malversación, tanto el juez Pablo Llarena como la Sala de lo Penal del Supremo da este paso y solicita tanto a la Fiscalía como a las defensas que "formulen las alegaciones que a su derecho convengan". EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 7 octubre
Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.
La nueva microalga de Tabarca: así es la especie hallada en un liquen de la isla alicantina
La investigación de la Universidad de Valencia incorporó a 133 estudiantes en la elección del nombre científico de la especie: ‘Trebouxia tabarcae’
Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 7 octubre
Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once
Pumpkin Spice Latte: la receta del café con leche y calabaza que sabe a otoño
Es un clásico de las cafeterías y cadenas estadounidenses, pero también una bebida caliente y reconfortante facilísima de preparar en casa
El precio de la luz en España para este 8 de octubre
Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país
MÁS NOTICIAS