El Racing completa su sesión con Zabiri en el gimnasio y Eriksson con trabajo específico

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Santander, 7 oct (EFE).- El Racing de Santander ha completado el entrenamiento de este miércoles con Yassir Zabiri ejercitándose en el gimnasio y Simon Eriksson realizando trabajo específico, mientras que Pablo García ha sido la única baja.

El entrenamiento ha comenzado a las 11.00 horas en el campo Santi Gutiérrez Calle de las Instalaciones Nando Yosu y ha consistido en partidos reducidos, ejercicios de transiciones y tareas específicas por posiciones.

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El internacional marroquí Yassir Zabiri regresó a Santander en la noche del martes tras finalizar su compromiso con su selección y se ha ejercitado en el gimnasio.

Por su parte, el guardameta sueco Simon Eriksson ha realizado trabajo específico junto al entrenador de porteros, Pedro Dorronsoro, centrado en la recuperación de la tendinopatía en el hombro derecho que ha sufrido durante las últimas semanas.

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Al término de la sesión, los centrocampistas han completado ejercicios centrados en su demarcación, mientras que los porteros Julen Agirrezabala y Laro Gómez han realizado tareas orientadas a la defensa de la meta.

Andrés Martín ha continuado entrenando con normalidad después de superar un esguince en la rodilla derecha y podría entrar en la convocatoria para el partido ante el Valencia CF.

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Pablo García regresará a Santander en la tarde de este miércoles después de haber estado concentrado con la selección española sub-21, a las órdenes del seleccionador David Gordo.

El atacante sevillano disputó 20 minutos en la derrota ante Finlandia (2-1) y completó los 90 minutos en los encuentros ante San Marino y Rumanía.

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Ante San Marino marcó dos goles en el triunfo de España (0-13), mientras que frente a Rumanía anotó un triplete y dio una asistencia en la victoria por 7-1. EFE

aas/fb/og

(foto)