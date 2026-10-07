Espana agencias

El precio de la gasolina cae un 7,2 % desde la entrada en vigor del nuevo descuento fiscal

Guardar

Madrid, 7 oct (EFE).- El precio de la gasolina en las estaciones de servicio españolas ha caído un 7,15 % desde la entrada en vigor del nuevo paquete de medidas anticrisis, que recoge un descuento de 20 céntimos por litro para los carburantes.

La gasolina se pagaba de media este martes a 1,791 euros por litro, un 7,4 % menos que hace una semana y un 1,7 % menos que hace un mes, según el histórico de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

PUBLICIDAD

El 1 de octubre entró en vigor el decreto que extiende hasta final de año los descuentos sobre el impuesto de hidrocarburos que pagan los carburantes, que se situarán en 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos por litro en noviembre y 6 céntimos por litro en diciembre.

En septiembre, el diésel ya contaba con una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro, pero en el caso de la gasolina el descuento era de 5 céntimos, por lo que la aplicación del nuevo paquete de medidas anticrisis para atenuar los efectos de la guerra en Irán ha impactado positivamente este mes en el precio de la gasolina.

PUBLICIDAD

De hecho, el descenso intersemanal registrado en el coste de este carburantes ha sido el mayor desde marzo, justo cuando entró en vigor el primer paquete de medidas.

El precio del diésel también ha descendido desde la entrada en vigor de las nuevas medidas, a pesar de que ya contaba el mes pasado con los 20 céntimos por litro rebajados.

Este martes se suministraba el gasóleo de media a 1,896 euros por litro en las gasolineras españolas, un 1,7 % menos que hace una semana pero un 5 % más cara que hace un mes.

De este modo, llenar un depósito de 55 litros de gasóleo costaba este martes 104,28 euros y uno de gasolina 98,5 euros.

Desde que comenzó la escalada bélica en Oriente Medio el pasado 28 de febrero se ha producido un encarecimiento continuo de los carburantes. En España, la gasolina en las estaciones de servicio se ha encarecido un 21 % y el gasóleo un 31,94 %.

Antes de impuestos, donde las diferentes rebajas fiscales no han tenido incidencia, el precio de la gasolina ha subido un 59,2 % desde el 28 de febrero y el del diésel un 69,9 %, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

Este miércoles, la gasolina antes de impuestos cuesta 1,215 euros por litro, mientras que su máximo anual se registró el 1 de octubre -primer día de estas nuevas medidas en vigor- a un precio de 1,24 euros.

Por su parte, el gasóleo sin impuestos se paga a 1,393 euros este miércoles. Su máximo del año se registró el 22 de septiembre, 1,432 euros por litro.

Por operador, la gasolina y el gasóleo más caro los suministra Moeve, a 1,855 euros por litro y 1,973 euros respectivamente, mientras que los más baratos fueron suministrados por su compañía de gasolineras de bajo coste Ballenoil a 1,697 euros y a 1,805 euros. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rachid Mohamed, abogado: “La Policía puede entrar en tu móvil sin tocarlo. No da señal ni aviso”

El letrado, especializado en derecho penal, repasa los requisitos que marca la ley para instalar un software de vigilancia remota en un dispositivo durante una investigación judicial, lo que permite examinar a distancia el contenido completo de un teléfono

Rachid Mohamed, abogado: “La Policía puede entrar en tu móvil sin tocarlo. No da señal ni aviso”

Muebles, fotografías y cerámicas: la familia Franco subastará 700 objetos retirados del Pazo de Meirás

La puja, que se realizará el próximo 27 de octubre, ha sido criticada por la CRMH, que tacha la operación de los descendientes del dictador de “expolio”

Muebles, fotografías y cerámicas: la familia Franco subastará 700 objetos retirados del Pazo de Meirás

Un hombre deja de hablar y de moverse tras la picadura de una garrapata: se infectó con el virus Powassan

Los médicos negaron que se tratara de la enfermedad de Lyme y dieron el diagnóstico de una patología mucho más rara

Un hombre deja de hablar y de moverse tras la picadura de una garrapata: se infectó con el virus Powassan

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

El restaurante donde el rey Felipe VI ha ido a cenar con sus amigos: una taberna vasca fundada por un sacerdote en 1974

Los pintxos y raciones de cocina tradicional vasca son los protagonistas de este clásico restaurante del centro de Madrid, que también ha recibido la visita de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI

El restaurante donde el rey Felipe VI ha ido a cenar con sus amigos: una taberna vasca fundada por un sacerdote en 1974
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rachid Mohamed, abogado: “La Policía puede entrar en tu móvil sin tocarlo. No da señal ni aviso”

Rachid Mohamed, abogado: “La Policía puede entrar en tu móvil sin tocarlo. No da señal ni aviso”

Marruecos da un nuevo impulso a su capacidad militar con su caza F-16 y 100 camiones para trasladar vehículos blindados

El juez que investiga el rescate a Air Europa llama a declarar a la ministra Sara Aagesen y al exdiputado Íñigo Errejón en la semana de las elecciones

La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez y concluye que los hechos investigados por el juez Peinado “no son constitutivos de infracción penal”

El juez del ‘caso Leire Díez’ reclama a la Guardia Civil que aclare qué sabía su directora de las tres investigaciones abiertas por el DAO contra agentes de la UCO

ECONOMÍA

Los sindicatos prevén convocar la huelga general por la vivienda el próximo 11 de noviembre, casi tres semanas antes de las elecciones generales

Los sindicatos prevén convocar la huelga general por la vivienda el próximo 11 de noviembre, casi tres semanas antes de las elecciones generales

Esta es la lista de condiciones que se tienen que especificar en tu contrato con la nueva Ley de Transparencia Salarial

El BOE publica los decretos de vivienda: estas son las novedades para los inquilinos, los pequeños propietarios y los grandes tenedores

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La subida de la vivienda dispara el importe de las hipotecas y el endeudamiento de los compradores hasta batir récords

DEPORTES

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido

Mikel Merino adelanta a Andrés Iniesta y Xavi Hernández en la lista de máximos goleadores de España

Mikel Merino y Unai Simón salvan los muebles de España contra una Croacia que se lame las heridas

Qué fue de Vicente del Bosque: del Mundial 2010 a formar a más de 22.500 niños en 29 países

La reflexión del jugador Héctor Bellerín sobre la vivienda: “Desde que llegué a Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor”