El precio de la gasolina cae un 7,2 % desde la entrada en vigor del nuevo descuento fiscal

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Madrid, 7 oct (EFE).- El precio de la gasolina en las estaciones de servicio españolas ha caído un 7,15 % desde la entrada en vigor del nuevo paquete de medidas anticrisis, que recoge un descuento de 20 céntimos por litro para los carburantes.

La gasolina se pagaba de media este martes a 1,791 euros por litro, un 7,4 % menos que hace una semana y un 1,7 % menos que hace un mes, según el histórico de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

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El 1 de octubre entró en vigor el decreto que extiende hasta final de año los descuentos sobre el impuesto de hidrocarburos que pagan los carburantes, que se situarán en 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos por litro en noviembre y 6 céntimos por litro en diciembre.

En septiembre, el diésel ya contaba con una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro, pero en el caso de la gasolina el descuento era de 5 céntimos, por lo que la aplicación del nuevo paquete de medidas anticrisis para atenuar los efectos de la guerra en Irán ha impactado positivamente este mes en el precio de la gasolina.

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De hecho, el descenso intersemanal registrado en el coste de este carburantes ha sido el mayor desde marzo, justo cuando entró en vigor el primer paquete de medidas.

El precio del diésel también ha descendido desde la entrada en vigor de las nuevas medidas, a pesar de que ya contaba el mes pasado con los 20 céntimos por litro rebajados.

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Este martes se suministraba el gasóleo de media a 1,896 euros por litro en las gasolineras españolas, un 1,7 % menos que hace una semana pero un 5 % más cara que hace un mes.

De este modo, llenar un depósito de 55 litros de gasóleo costaba este martes 104,28 euros y uno de gasolina 98,5 euros.

Desde que comenzó la escalada bélica en Oriente Medio el pasado 28 de febrero se ha producido un encarecimiento continuo de los carburantes. En España, la gasolina en las estaciones de servicio se ha encarecido un 21 % y el gasóleo un 31,94 %.

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Antes de impuestos, donde las diferentes rebajas fiscales no han tenido incidencia, el precio de la gasolina ha subido un 59,2 % desde el 28 de febrero y el del diésel un 69,9 %, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

Este miércoles, la gasolina antes de impuestos cuesta 1,215 euros por litro, mientras que su máximo anual se registró el 1 de octubre -primer día de estas nuevas medidas en vigor- a un precio de 1,24 euros.

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Por su parte, el gasóleo sin impuestos se paga a 1,393 euros este miércoles. Su máximo del año se registró el 22 de septiembre, 1,432 euros por litro.

Por operador, la gasolina y el gasóleo más caro los suministra Moeve, a 1,855 euros por litro y 1,973 euros respectivamente, mientras que los más baratos fueron suministrados por su compañía de gasolineras de bajo coste Ballenoil a 1,697 euros y a 1,805 euros. EFE

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