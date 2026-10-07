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El PP avanza un mitin de Feijóo con Ayuso el sábado en Madrid y reta a Sánchez a ir con Zapatero al suyo en Sevilla

05/09/2026 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), durante la inauguración de las Jornadas Parlamentarias del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid, en el hotel EXE Getafe, a 5 de septiembre de 2026, en Getafe, Madrid (España). La sexta edición de estas Jornadas han contado con mesas de trabajo en las que los diputados han puesto en marcha las bases para la preparación de las próximas elecciones autonómicas y municipales. POLITICA Carlos Luján - Europa Press
05/09/2026 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), durante la inauguración de las Jornadas Parlamentarias del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid, en el hotel EXE Getafe, a 5 de septiembre de 2026, en Getafe, Madrid (España). La sexta edición de estas Jornadas han contado con mesas de trabajo en las que los diputados han puesto en marcha las bases para la preparación de las próximas elecciones autonómicas y municipales. POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado para este sábado su primer acto de precampaña en Madrid para las elecciones del 29 de noviembre. Será en el recinto ferial del Ifema y estará acompañado por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, según han informado fuentes del PP.

El PSOE ya adelantó este martes que el presidente del Gobierno ha elegido el municipio sevillano de Dos Hermanas, bastión de los socialistas en otras carreras electorales, para abrir la precampaña para las generales. Desde el PP ya retan a Pedro Sánchez a acudir a ese mitin con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, después de que el propio jefe del Ejecutivo asegurase hace unas semanas que le invitaría a la campaña.

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"Animamos al PSOE a que aproveche su primer acto de campaña para que a Sánchez le acompañe el siempre brillante José Luis Rodríguez Zapatero", han señalado con ironía fuentes del PP, que han celebrado la designación de la exvicepresidenta María Jesús Montero como responsable de Estrategia "después su larga trayectoria de éxitos organizando campañas".

EL PP PREPARA UNA INTENSA AGENDA PARA FEIJÓO Los 'populares' están preparando una intensa agenda para Feijóo que le llevará a "hacer muchos kilómetros" y recorrer todas las comunidades autónomas, según indicaron a Europa Press fuentes de la formación.

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El pasado lunes, una vez que Sánchez anunció el adelanto electoral en el Palacio de la Moncloa, Feijóo compareció ante los medios en la sede del PP para saludar que "por fin" se ponga fecha a la cita con las urnas. Los 'populares' llevan más de dos años exigiendo elecciones por entender que la legislatura estaba "muerta".

El martes, Feijóo asistió al Congreso Nacional de la Empresa Familiar, donde desgranó algunas de sus propuestas en materia económica, como la de construir un millón de viviendas en la legislatura si llega a Moncloa. Ese mismo día por la tarde asistió a la Junta Directiva del PP de Madrid con Ayuso.

Este miércoles arrancó el día con un paseo por un mercado del madrileño barrio de Tetuán para visitar negocios en el momento de su apertura. Y un poco más tarde asistió a la entrega de Medallas de Oro del Senado a los presidentes de Ceuta y de Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda.

Este miércoles está en Ceuta para arropar de nuevo a Vivas por su gestión en la crisis abierta tras la entrada masiva de inmigrantes irregulares a finales de julio. Allí, defenderá la "españolidad" de las dos ciudades autónomas, según fuentes del partido.

ESTE JUEVES PRESENTARÁ SU COMITÉ DE CAMPAÑA

Este jueves, el presidente del PP ha convocado una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos-- para engrasar la maquinaria electoral y llamar a la movilización a todo el partido.

En esa reunión, Feijóo presentará su comité de campaña para las generales. Fuentes del PP apuntan a que el secretario general del PP, Miguel Tellado, es el mejor posicionado para ser el director de campaña.

El PP considera que en este momento está "liderando la acción política y comunicativa de la campaña". "Felicidades a los españoles: están a 53 días de poder acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez", han indicado fuentes del partido.

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