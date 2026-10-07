El PP asegura que los españoles saben que los decretos de vivienda no arreglan el problema

Guardar

Sevilla, 7 oct (EFE).- El PP considera que ningún real decreto-ley va a hacer creer a los españoles que tras ocho años sin que el Gobierno de Pedro Sánchez "haya hecho nada" en materia de vivienda "ahora sí lo va a arreglar", y se ha comprometido a que una vez que llegue al poder se arreglará el problema "entre todos los españoles".

En rueda de prensa en Sevilla, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el presidente del Gobierno tiene "un récord muy duro para la sociedad española: que la vivienda se haya convertido en el primer problema de los españoles tras ocho años en los que no ha hecho absolutamente nada".

PUBLICIDAD

La dirigente del PP ha destacado que el alquiler haya subido un 44 % y el precio de la compra de viviendas un 74 % "y que hay una generación de jóvenes españoles fundamentalmente que ven que para ellos es un sueño inalcanzable poderse emancipar".

Los decretos demuestran el "fracaso" de Pedro Sánchez en su política. A su juicio, tienen "el sello de su ADN: el de tomarnos por tontos a los españoles, porque si durante más de ocho años no has hecho nada y te has convertido tú en el problema", cómo "se van a tragar (los españoles) que con dos reales decretos, uno distinto al otro, que ya fueron tumbados la semana pasada, vas a ser capaz de arreglarlo".

PUBLICIDAD

Según Gamarra, estos decretos "forman parte del último engaño" de Sánchez a los españoles, por lo que ha advertido de la posibilidad que tienen los ciudadanos el 29 de noviembre de "pasar página y abrir una etapa de políticas eficaces" para que pueda haber en España las 750.000 viviendas "que hoy faltan".

Con su voto, los españoles tienen la oportunidad de que "todos esos jóvenes puedan acceder a una vivienda a precio asequible, para que haya seguridad jurídica y la gente no retire vivienda en alquiler" del mercado, según Gamarra.

PUBLICIDAD

Ha destacado que esto será posible con "políticas totalmente diferentes", como las que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ya ha trasladado y con las que se compromete: seguridad jurídica, construir 750.000 viviendas en los próximos cuatro años, e incentivar el acceso a la vivienda tanto de alquiler como de propiedad".

"Necesitamos que todas esas casas que se han retirado del mercado del alquiler por miedo, vuelvan al mercado del alquiler para que bajen los precios y la gente pueda alquilarlas", ha recalcado Gamarra. EFE

PUBLICIDAD