El Mallorca prepara el duelo ante Las Palmas sin los lesionados ni los internacionales

Guardar

Palma, 7 oct (EFE). - El RCD Mallorca ha realizado una nueva sesión de entrenamiento este miércoles con las bajas de sus futbolistas con compromisos internacionales, que regresarán en las próximas horas a la isla, y los lesionados, de los cuales ninguno está cerca de regresar.

El técnico bermellón, Luis García, no ha podido contar con Lucas Bergström, Martin Valjent y Zito Luvumbo, los tres convocados para el último duelo de sus respectivas selecciones disputado este martes.

PUBLICIDAD

Por otra parte, el colombiano Dani Luna ha sido el único jugador de baja que ha pisado el césped de la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, haciendo un trabajo de readaptación separado del grupo.

En el caso de Manu Morlanes y Antoniu Roca, ambos se encuentran recuperándose de sus recientes intervenciones quirúrgicas, que les dejarán fuera de combate durante los próximos meses.EFE

PUBLICIDAD

1012193