Observan una serpiente rara por primera vez en 150 años: la especie no había sido registrada en la región desde 1872

Serpiente de arena afroasiática. (Broobas/Wikimedia Commons)

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A principios del mes de septiembre, un guarda forestal de la división norte de Bhuj del Departamento Forestal de Gujarat, en el país de la India, hizo un sorprendente descubrimiento regresando de una patrulla que él y su equipo realizaron durante la tarde. Mientras se encontraba circulando con su vehículo por un camino de una zona montañosa y semiárida, observó una serpiente que le llamó especialmente la atención, sobre todo porque no recordaba haber visto nunca un ejemplar similar.

Por este motivo, decidió tomar fotografías y vídeos de aquel reptil, y mandárselas a varios expertos para que se encargasen de identificarla. La conclusión fue que aquel animal era una serpiente de arena afroasiática (Psammophis schokari), también conocida como serpiente o culebra de arena de Forskål. Lo verdaderamente sorprendente de este descubrimiento fue que esta especie llevaba sin ser registrada en la región desde hace más de 150 años.

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De hecho, fue precisamente en 1872 cuando se documentó por primera vez su presencia en Kutch, por el paleontólogo checo Ferdinand Stoliczka. Desde entonces se han reportado un par de avistamientos, pero ninguno de ellos confirmados.

Ejemplar de serpiente de arena afroasiática encontrada en Kutch, India. (Departamento Forestal de Gujarat/X)

Según ha publicado The Indian Express, el animal apareció de forma repentina ante ellos, mientras el agente forestal trataba de controlar a otra serpiente que había entrado en su vehículo, una serpiente real de cabeza negra (Spalerosophis atriceps), también llamada serpiente real de Fischer.

Cuando los agentes se bajaron del vehículo para fotografiarla, ante la presencia humana, la serpiente se puso a la defensiva y se metió dentro del vehículo. Mientras intentaban sacarla, apareció la serpiente de arena afroasiática, que captó de inmediato el interés del trabajador, que nunca antes había observado la especie.

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La serpiente de arena afroasiática

La serpiente de arena afroasiática tiene una amplia distribución, pues se extiende desde la costa de África Occidental hasta la zona este de India, abarcando gran parte de Asia Occidental y del norte del continente africano.

Este animal, que habita en regiones áridas está catalogado como “de preocupación menor” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), aunque en su ficha su tendencia demográfica figura como desconocida, reflejo de que todavía queda mucho por aprender sobre esta especie.

La culebra de herradura, serpiente invasora en las islas Baleares, ha ocupado en 20 años el 90% de Ibiza, amenazando la supervivencia de la lagartija pitiusa, endémica del archipiélago (Esteban Cardona y Oriol Lapiedra/CREAF).

Este reptil es semivenenoso y se alimenta de lagartos, roedores y aves pequeñas, pero en general no es un animal peligroso para el ser humano.

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Con respecto a las amenazas que enfrenta la especie, la UICN matiza que no son especialmente importantes, aunque su estado de conservación lleva desde 2016 sin ser actualizado. Según señala el organismo internacional, la serpiente de arena afroasiática es perseguida localmente en algunas zonas y también puede morir atropellada por vehículos, pero estas presiones no son amenazas graves.

En Egipto, por ejemplo, según indica la UICN, la especie se recolecta en gran medida para el comercio de mascotas, además de que se puede ver afectada por el sobrepastoreo de su hábitat y la recolección de leña. La pérdida de hábitat también puede suponer una cierta amenaza para el reptil en Turkmenistán.

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