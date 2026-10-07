El IBEX 35 cae un 1,68 % lastrado por la banca y ante el avance de la deuda y del crudo

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Madrid, 7 oct (EFE).- La Bolsa española ha bajado un 1,68 % este miércoles y ha arriesgado el nivel de los 19.100 puntos, lastrada por la caída de la banca, el repunte del rendimiento de la deuda soberana y el ascenso del precio del crudo, que avivan los temores de nuevas subidas en los tipos de interés.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha roto una racha de tres sesiones consecutivas de ascensos al retroceder 326,2 puntos, ese 1,68 %, lo que le ha llevado a cerrar en los 19.118 puntos. En lo que va de año sube un 10,46 % acumulado.

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El selectivo español abría con unas pérdidas que ha incrementado durante el transcurso de la sesión bursátil, a medida que los valores bancarios, de elevado peso dentro de la tabla de valores, ahondaban en sus retrocesos ante el avance de la rentabilidad de los bonos y las presiones inflacionarias que podrían derivar en nuevos incrementos para los tipos.

Así, Caixabank ha perdido un 3,52 %, como la segunda mayor caída del índice, seguida por BBVA (-3,5 %) en el cuarto peor puesto, Unicaja (-3,42 %) en el quinto lugar, Bankinter (-3,25 %), Banco Santander (2,08 %) y Banco Sabadell (-1,94 %). EFE

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