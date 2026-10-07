Espana agencias

El IBEX 35 cae un 1,68 % lastrado por la banca y ante el avance de la deuda y del crudo

Guardar

Madrid, 7 oct (EFE).- La Bolsa española ha bajado un 1,68 % este miércoles y ha arriesgado el nivel de los 19.100 puntos, lastrada por la caída de la banca, el repunte del rendimiento de la deuda soberana y el ascenso del precio del crudo, que avivan los temores de nuevas subidas en los tipos de interés.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ha roto una racha de tres sesiones consecutivas de ascensos al retroceder 326,2 puntos, ese 1,68 %, lo que le ha llevado a cerrar en los 19.118 puntos. En lo que va de año sube un 10,46 % acumulado.

PUBLICIDAD

El selectivo español abría con unas pérdidas que ha incrementado durante el transcurso de la sesión bursátil, a medida que los valores bancarios, de elevado peso dentro de la tabla de valores, ahondaban en sus retrocesos ante el avance de la rentabilidad de los bonos y las presiones inflacionarias que podrían derivar en nuevos incrementos para los tipos.

Así, Caixabank ha perdido un 3,52 %, como la segunda mayor caída del índice, seguida por BBVA (-3,5 %) en el cuarto peor puesto, Unicaja (-3,42 %) en el quinto lugar, Bankinter (-3,25 %), Banco Santander (2,08 %) y Banco Sabadell (-1,94 %). EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desde la rebaja de la tasa de alcohol al volante hasta reducir la velocidad máxima: las normas de la DGT que quedan en el limbo después de la convocatoria de elecciones

La disolución de las Cortes ha frenado iniciativas sobre multas progresivas, permisos de conducción y sanciones por infracciones de tráfico

Desde la rebaja de la tasa de alcohol al volante hasta reducir la velocidad máxima: las normas de la DGT que quedan en el limbo después de la convocatoria de elecciones

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Los bancos dan la espalda a los mayores de 65 años que viven en pueblos: el 55,7% denuncia que no recibe atención preferente

Un estudio del CIS revela que los servicios específicos para personas mayores siguen siendo poco conocidos, mientras el uso de la banca digital cae con fuerza entre la población de más edad

Los bancos dan la espalda a los mayores de 65 años que viven en pueblos: el 55,7% denuncia que no recibe atención preferente

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Como cada miércoles, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

José Carbonell, psiquiatra: “Este tipo de personas son infieles por naturaleza. Crees que contigo va a ser diferente, pero probablemente repetirá el patrón”

El doctor explica por qué algunas personas repiten este comportamiento en sus relaciones y qué señales pueden alertar de ello

José Carbonell, psiquiatra: “Este tipo de personas son infieles por naturaleza. Crees que contigo va a ser diferente, pero probablemente repetirá el patrón”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desde la rebaja de la tasa de alcohol al volante hasta reducir la velocidad máxima: las normas de la DGT que quedan en el limbo después de la convocatoria de elecciones

Desde la rebaja de la tasa de alcohol al volante hasta reducir la velocidad máxima: las normas de la DGT que quedan en el limbo después de la convocatoria de elecciones

UGT no secundará la huelga general en Ceuta por la situación que soporta la ciudad

Más Madrid propone a Ada Colau para liderar el Frente Amplio tras la renuncia de Mónica García

La acampada en Sol se queda: la Justicia responde a la Comunidad de Madrid que no ve inacción en la Delegación del Gobierno

La defensa de Zapatero encadena reveses al intentar apartar pruebas, frenar a Hacienda y cuestionar las pesquisas sobre sus negocios en el ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

Los bancos dan la espalda a los mayores de 65 años que viven en pueblos: el 55,7% denuncia que no recibe atención preferente

Los bancos dan la espalda a los mayores de 65 años que viven en pueblos: el 55,7% denuncia que no recibe atención preferente

Sueldos de 60.000 euros al año y sin alistarse: la industria de Defensa busca talento en la Formación Profesional

Ana Rodríguez, abogada: “Si te citan como testigo puedes pedir una indemnización, pero no la paga el juzgado”

Los sindicatos prevén convocar la huelga general por la vivienda el próximo 11 de noviembre, casi tres semanas antes de las elecciones generales

Esta es la lista de condiciones que se tienen que especificar en tu contrato con la nueva Ley de Transparencia Salarial

DEPORTES

El jugador Pedro Rodríguez se retira: el campeón del mundo que tuvo que limitar sus redes tras los comentarios ofensivos a su hijo por llevar una diadema

El jugador Pedro Rodríguez se retira: el campeón del mundo que tuvo que limitar sus redes tras los comentarios ofensivos a su hijo por llevar una diadema

Cuando el fútbol fue a la huelga general: de la rebelión de las “botas caídas” a la “jornada de los juveniles”

La reflexión de Lamine Yamal sobre la vivienda: “Le compré una casa a mi madre donde ella eligió. Venía de un piso donde cocina y habitación estaban en el mismo sitio”

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz: “Quizá les pueda molestar verme en el equipo de Jannik Sinner”

Croacia - España, en directo: Mikel Merino hace el segundo de La Roja y remonta el partido