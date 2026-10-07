El Gobierno comparte los motivos de una huelga del 11N por reflejar "un sentir general"

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Ávila, 07 oct (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho que el Gobierno comparte los motivos de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, ya que a su juicio refleja "un sentir generalizado" en el seno de la sociedad española.

Bolaños, antes de inaugurar en Ávila las II Jornadas de Directores de Servicios Comunes de las Oficinas de Justicia, ha expresado a los periodistas su "absoluto respeto" a esta convocatoria de huelga planteada por los sindicatos UGT y CCOO para exigir salarios dignos que permitan el acceso a una vivienda también digna, en respuesta a lo que considera "un sentir muy generalizado de la sociedad".

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"Compartimos los motivos de quienes reivindican salarios más altos y un derecho a una vivienda a un precio asequible", ha reiterado el titular de la Presidencia, antes de añadir que son el resultado de un "consenso muy global" entre los españoles.

Respecto a la posible convocatoria del paro total el 11 de noviembre, dos días antes del inicio de la campaña electoral, Félix Bolaños no se ha pronunciado, al señalar que "es la fecha que han elegido los sindicatos".

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Sobre los motivos, sí ha dicho que el Ejecutivo coincide con las reclamaciones de la convocatoria como "el derecho a la vivienda, un precio asequible y también el derecho a mejores sueldos".

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno "está implicado y comprometido en ambas luchas", y ha recordado que ha incrementado un 66 % el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y los dos decretos en materia de vivienda que este miércoles se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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Para Félix Bolaños, ambos decretos incluyen "medidas razonables y equilibradas", que a su juicio "mejoran a los inquilinos y la situación de los pequeños propietarios, poniendo pie en pared ante los abusos especuladores de algunos fondos".

Por ello, considera que se trata de medidas "de sentido común para mejorar el acceso a la vivienda, tanto en régimen de alquiler, como de propiedad", de ahí que haya pedido a los grupos parlamentarios que "apoyen" estos decretos cuando se lleven a convalidación en la Diputación Permanente.

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En cuanto a la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, Bolaños ha afirmado que provincias pequeñas como Ávila, con tres diputados, son "fundamentales".

Ha insistido en que el 29N los ciudadanos tendrán que elegir entre una coalición progresista, que sitúe "en el centro de la acción política" la vivienda, el incremento de pensiones y salarios, entre otras cuestiones, y una "coalición reaccionaria" que aboga por un "recorte masivo de derechos".

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En esta línea, ha acusado a PP y Vox de "asomar la patita" cuando hablan de "perseguir las bajas médicas" o la "privatización" del sistema de pensiones.EFE

agg/pcr/oli

(foto)