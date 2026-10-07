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El estreno de 'Moderación' lleva el debate sobre redes sociales y su impacto al teatro

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Santander, 7 oct (EFE).- La obra 'Moderación', el último estreno teatral en el Palacio de Festivales de Cantabria, lleva al escenario el debate sobre los contenidos en las redes sociales y las distintas percepciones generacionales y de género sobre las tecnologías digitales en un thriller psicológico en torno al antagonismo entre una moderadora de contenidos de baja y su terapeuta.

Bernabé Rico es quien ha escrito la adaptación de esta obra, que también dirige con Ástrid Janer y Toni Cantó como protagonistas, y que se estrena en España tras haber saltado a Broadway en julio de 2024 al haber logrado la atención del público en otros circuitos alternativos.

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Bajo la premisa de que 'Alguien debe ver lo que nadie debe ver', la obra explora los riesgos de las redes sociales y el "combate" entre el terapeuta y su paciente, la moderadora de contenidos en redes, que es "como una anguila emocional y no hay forma de atraparla", ha dicho Toni Cantó, en la rueda de prensa para presentar este espectáculo.

Ha añadido que su paso por la política le ha hecho mejor actor porque le ha permitido conocer mejor la naturaleza humana y también conocerse más a sí mismo.

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En alguno de los debates que plantea 'Moderación' se ha visto reflejado, ha contado, antes de añadir que la obra plasma además la dicotomía entre lo analógico y lo digital, las oportunidades y riesgos que suponen las redes sociales y las distintas percepciones sobre estas tecnologías dependiendo de la generación y del género de cada persona.

Todo trascurre "a una velocidad vertiginosa" con "dosis de misterio" y la promesa de mantener al espectador "pegado a la butaca", ha destacado el director, Bernabé Rico.

Curiosamente, al presentar esta obra de teatro, la directora de la Sociedad Regional de Cultura de Cantabria, María Fernández Rosillo, ha recordado que buena parte del impacto y el éxito que ha tenido vino por una crítica "viral" en una red social, en TikTok.

Esa reseña positiva llevó este texto original de Max Wolf Friedlich de los escenarios fuera de Broadway a la meca teatral neoyorkina.

El director Bernabé Rico ha explicado que a él le llegó por unos amigos, director y actor de teatro, que le hablaron de esta obra que "había levantado ampollas", denominada 'Job' en su versión original. En 24 horas lo leyó y contactó con el agente porque quería hacer esta función en España.

Es "un texto muy potente" y también "muy crudo", ha destacado Rico, que ha reconocido que se ha "autocensurado" y ha eliminado "un par de líneas" en su adaptación cuando la protagonista habla de lo que tenía que ver en su trabajo de moderadora de redes sociales porque entendía que "ya se contaba bastante".

'Moderación' se podrá ver el viernes y el sábado con entradas casi agotadas.

Esta obra visitará tras Santander otras ciudades como Sevilla y Adeje, pero ya en 2027, porque sus protagonistas tienen otros proyectos que obligan a hacer ajustes para cuadrar las fechas.EFE

(Foto) (Audio) (Vídeo)

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