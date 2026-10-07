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Boye cree que el PSOE quiere un retorno de Puigdemont en campaña para "diluir" su impacto

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Barcelona, 7 oct (EFE).- Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, considera que el PSOE quiere un retorno del expresidente catalán en medio de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre para "diluir" el impacto político que tendría ese regreso tras "nueve años en el exilio".

Así lo ha dicho en declaraciones a VilaWeb, después de que el Tribunal Constitucional avalara ayer martes amnistiar el delito de malversación a los líderes del 'procés', lo que abrió la puerta al retorno inmediato de Puigdemont y, poco después, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dejó sin efecto la orden nacional de busca y captura y detención del presidente de Junts.

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Según Boye, las prisas del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, "son las prisas del PSOE".

Los socialistas, ha opinado Boye, quieren que Puigdemont "regrese en medio de una campaña electoral para diluir el efecto del regreso del president, enredándolo en un electoralismo".

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"Ante la realidad del retorno, mejor que entre rápido y lo metemos en el meollo de la campaña", ha dicho, para resumir el plan que a su juicio le convendría al PSOE, antes de añadir: "Es evidente que los socialistas quieren eso y serían felices si pudieran enmarañar al president en la campaña electoral".

Boye ha recomendado a Puigdemont que no vuelva inmediatamente, porque su situación procesal "está bastante despejada, pero no del todo".

"¿Por qué las prisas ahora? Yo creo que, después de nueve años, esto no va ni de días ni de semanas", ha señalado el abogado, que considera que Puigdemont, como president destituido en 2017 con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, "tiene que preservar una institucionalidad más allá de su situación personal".

En caso de que regresase ahora mismo a Cataluña, ha apuntado, Puigdemont no sería detenido, pero sí "podrían volver a dictarle una orden de ingreso en prisión" o "podrían convocarlo a declarar ante el Tribunal Supremo", con lo cual "estamos ante una situación no igual a la de la semana pasada -ha dicho-, pero parecida", porque el expresidente "no está todavía amnistiado". EFE

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