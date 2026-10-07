Arcadi España: el que se sienta aludido por la huelga tendrá que hacer una reflexión

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Ceuta, 7 oct (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha manifestado este miércoles que la huelga general se ha establecido como una "llamada de atención" de los convocantes y ha afirmado que el que se sienta "aludido" por la convocatoria "tendrá que hacer una reflexión".

En declaraciones a los periodistas en Ceuta, Arcadi España ha sido preguntado contra quién se convoca esta movilización y ha dicho que "hay que dar normalidad al derecho a la huelga porque es un derecho constitucional y es una convocatoria que se hace para manifestar un sentimiento como han dicho los convocantes".

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"Tenemos que ser conscientes de que hay una preocupación y un problema en este país en el ámbito de la vivienda, al que nadie es ajeno, tampoco las fuerzas que la han convocado y hay que tener el máximo respeto por la huelga", ha precisado.

El ministro ha pedido el "máximo respeto" a la huelga y ha indicado que "el Gobierno ha abordado con contundencia este problema dentro del ámbito de sus competencias con los dos reales decretos ley que volvimos a aprobar y que suponen un paso más pero no es un paso suficiente".

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Arcadi España ha dicho que el Gobierno es consciente de que la sociedad española "necesita las medidas incorporadas en los dos reales decreto que son fundamentales como las ayudas a los inquilinos o pequeños propietarios".

Ha incidido en que esta huelga pone de manifiesto que "hay una preocupación en la sociedad española que quieren que los políticos demos soluciones y los convocantes nos están dando una llamada de atención hacia ese problema y comparto esa llamada".

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"Lo de contra quién prefiero respetar la propuesta de los sindicatos y más que tener que decir contra quién yo creo que los ciudadanos, viendo la actitud de cada una de las fuerzas políticas y los Gobiernos, podrán saber contra quién van dirigidas esas peticiones", ha declarado.

Ha añadido que el Gobierno "apuesta por la intervención del mercado de la vivienda con los elementos jurídicos que tiene a su alcance pero no es una competencia estatal y hay que seguir. El que se siente aludido de que esa huelga va contra ellos tendrá que hacer una reflexión". EFE

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