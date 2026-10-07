Antoniu Roca, operado con éxito de su lesión en los isquiotibiales

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Palma, 7 oct (EFE). - El futbolista del RCD Mallorca Antoniu Roca ha sido operado con éxito de su lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda, ha informado el club en sus redes sociales.

La lesión se produjo en el último encuentro disputado en el Estadio Mallorca Son Moix ante el Almería, cuando en una acción recibió un golpe fortuito de Álex Muñoz tras despejar el balón.

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"El jugador se encuentra bien y su evolución determinará cuándo podrá regresar a la isla para continuar con su recuperación", ha añadido la entidad balear tras la intervención realizada por el doctor Puigdellívol el marte en Barcelona.

El extremo catalán afrontará un proceso de recuperación que le podría dejar fuera de los terrenos de juego hasta cuatro meses, lo que permitir al conjunto bermellón realizar un fichaje en caso de que esa fuese su voluntad al ser considerada lesión de larga duración.EFE

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